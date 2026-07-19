El Dépor arranca con goleada y Antonio Hidalgo encuentra sitio a varios fichajes en su alineación

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 00:01h.

El Dépor golea 0-4 al Compostela en el primer amistoso de pretemporada

Otra bomba del Deportivo, que busca el fichaje de uno de los finalistas del Mundial 2026 con Argentina

Compartir







El RC Deportivo de A Coruña ha arrancado su serie de amistosos de pretemporada con una goleada por 0-4 ante el Compostela en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Antonio Hidalgo dio entrada a varios de los fichajes para el regreso a LALIGA EA Sports en su once titular y los goleadores tuvieron acento neerlandés, con un doblete de Zakaria Eddahchouri y un tanto de Teun Gijselhart en su estreno como jugador deportivista.

El técnico catalán dio entrada de inicio a Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart, los cuatro primeros fichajes de un apasionante mercado en la vuelta a Primera División. Jonathan Asp-Jensen entró al campo en la segunda mitad mientras que Pierre-Emerick Aubameyang vio el encuentro en la grada junto a los lesionados Yeremay Hernández, David Mella y Loureiro a la espera de ver si llegan otros galácticos como Álvaro Morata o Nicolás Tagliafico.

PUEDE INTERESARTE El Dépor anuncia el fichaje de Aubameyang a lo Batman: los detalles del contrato

El Compostela, recientemente ascendido a Segunda RFEF, aguantó el 0-0 con un paradón de Edu Sousa a Bil Nsongo pero, enseguida, Teun Gijselhart aprovechó un error atrás de los locales para mandar al fondo de la red un centro de Luismi Cruz. El meta del equipo santiagués mantuvo el 0-1 al descanso tras frenar tanto a Nsongo como Luismi en la última doble ocasión antes del intermedio.

En la segunda parte, Antonio Hidalgo cambió a su equipo por completo, con el debut de Asp-Jensen como noticia más destacada y una ocasión de gol incluso para que el ex del Bayern hubiera marcado. El que no perdonó fue Zakaria que, con un doblete, demostró que quiere darle pelea a Aubameyang por ser el delantero titular y Kevin Sánchez cerró el 0-4 en el tramo final.

PUEDE INTERESARTE La afición del Dépor sale a las calles para protestar por las medidas de la campaña de abonos

Ficha técnica del Compostela-Deportivo

0 - SD Compostela: Edu Sousa; Jordan, Mario Hermo, Miguel Prado, Damián, Manu Rivas; Uzal, Rosón, Goris, Samu; Buba. También jugaron: Yeray (ps), Unai, Hugo Arrojo, Uxío Abaña, Antón Diéguez, Yago Domínguez, Javi García, Xoan Castro, Martiño Saa, Turby, Lucas Besada, Carlos Santana, Roi y Mateo Vázquez.

4 - RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Arnau Comas, Ede Bright, Xabi Campos; Alti, Gijselhart, Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz y Nsongo Bil. También jugaron: Álvaro Ferllo (ps), Samu, Noubi, Barcia, Quagliata, Villares, Riki, Noé, Asp-Jensen, Guerrero, Zakaria, Kevin, José Ángel,

Goles: 0-1 Gijselhart, min.18; 0-2 Zakaria, min.63; 0-3 Zakaria, min.75; 0-4 Kevin, min.90

Árbitro: Alberto Gómez Lameiro (comité gallego).

Incidencias: Encuentro amigable disputado en el estadio Vero Boquete de Santiago ante unos 4.500 espectadores.