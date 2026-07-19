Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 01:40h.

Le cedió un penalti Saka y luego marcó para entrar en la historia de Inglaterra: Jude Bellingham, clave

El show surrealista de la FIFA pre final del Mundial: del gesto de Durant a los problemas de Messi con el inglés

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Jude Bellingham volvió a aparecer cuando Inglaterra más lo necesitaba. El centrocampista del Real Madrid saltó desde el banquillo en el partido por el tercer puesto del Mundial y puso la guinda a un espectacular triunfo por 6-4 sobre Francia con un auténtico golazo en los instantes finales. Antes del tanto, el inglés dejó una de las imágenes del encuentro al fundirse en un abrazo con Bukayo Saka, gran protagonista del choque con un 'hat-trick', en una celebración que simbolizó la conexión entre dos de los líderes de la nueva generación de los Three Lions. Y es que ese tercer tanto de Saka viene precedido de un gesto de Bellingham, cediéndole un penalti decisivo.

El encuentro fue una auténtica montaña rusa. Inglaterra llegó a dominar por 4-0 gracias al doblete de Saka y a los goles de Declan Rice y Ezri Konsa, pero Francia reaccionó con orgullo tras el descanso. Kylian Mbappé marcó dos tantos para acercar a los de Didier Deschamps, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también vieron portería y el duelo entró en un intercambio de golpes constante. Cuando el partido parecía abierto hasta el último segundo, Bellingham apareció con una brillante acción individual para firmar el definitivo 6-4 y asegurar la tercera plaza para el combinado inglés.

Los récords de Jude Bellingham en el Mundial

Ese tanto no fue uno más. Con él, Bellingham alcanzó los siete goles en el Mundial, una cifra nunca lograda por un futbolista inglés en una misma edición del torneo. El centrocampista supera así el registro histórico de Gary Lineker, autor de seis goles en México 1986, y también deja atrás la mejor marca mundialista de James Rodríguez, que firmó seis tantos con Colombia en Brasil 2014. El madridista escribe así una nueva página en la historia del fútbol inglés y del propio campeonato.

Con apenas 23 años, Bellingham confirma que ya es mucho más que el presente de Inglaterra. Su liderazgo, personalidad y capacidad para decidir partidos importantes le han convertido en el gran referente de una selección que, pese a quedarse a las puertas de la final, abandona el Mundial con un triunfo de prestigio y con un futbolista que continúa pulverizando registros. El gol frente a Francia no solo certificó el tercer puesto, sino que también le permitió colocar su nombre por delante de leyendas como Gary Lineker y James Rodríguez en los libros de historia.