Rafael Louzán saca pecho por Luis de la Fuente tras los abucheos y las faltas de respeto

Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 21:37h.

Luis de la Fuente vivió un momento surrealista previa de la final del Mundial y Rafael Louzán saca pecho por él

España, obligada a cancelar el entrenamiento previo a la final del Mundial pendientes de Lamine Yamal y Pedro Porro

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A las puertas de una nueva final, la polémica vuelve a hacer acto de presencia. Ya son varios los días en los que el runrún sobre el estilo agresivo de argentina azota la actualidad de la selección española. Además, toca sumar el surrealista momento que vivió Luis de la Fuente en la previa montada en Nueva York con Leo Messi, Lionel Scaloni o Rodri Hernández. Una especie de rueda de prensa que terminó con el técnico de España pidiendo respeto a los presentes. Ese acto lo ha valorado Rafael Louzán, el presidente de la RFEF. En un encuentro con los medios en la ciudad estadounidense, Louzán ha sido tajante al respecto: no teme por el juego de Argentina y valora de la mejor manera posible la actitud impecable de De la Fuente ante las faltas de respeto.

"En principio no hay ningún temor. No voy a entrar, como sabéis, en un tema tan bonito como el de mañana, ni entrar en ningún tipo de polémica, y creo que no toca. Esas cosas a veces pueden pasar. Alguna persona puede tener un mal momento, en el sentido de que la persona o las personas que, de alguna manera, trasladaron algún comentario a Luis de la Fuente... Es un verdadero caballero, un señor. Así me lo decían, además, muchos con los que vengo de un acto de la FIFA esta mañana, que no solo ven el juego de España, sino también la naturalidad y la humildad con las que trabajamos en el día a día todos: jugadores, técnicos y también la propia Real Federación Española de Fútbol", expresa Louzán al respecto.

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Para añadir, Louzán se ha mostrado más que satisfecho con el recorrido de la Selección en el Mundial y confiesa que espera una victoria. "Estamos muy convencidos de que habrá mucho respeto, porque las dos selecciones se tienen mucho respeto en el campo. Lo importante es que triunfe el fútbol mañana, que es lo que realmente todos deseamos. Y, claro, qué les voy a decir: deseamos una gran victoria de España. Creo que hemos hecho méritos suficientes para ello, pero hay 90 minutos por medio y ahí habrá que aplicarse de lo lindo. Tengo muchísima confianza en los jugadores, muchísima confianza en el técnico. Sabe perfectamente interpretar cada partido y creo que el de mañana lo tiene muy, pero que muy claro", zanja el presidente de la RFEF.