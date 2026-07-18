Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 18:12h.

Las tormentas obligan a suspender la sesión previa de España a la final

Argentina calienta la final y España reacciona: de Luis de la Fuente pidiendo "respeto" a la denuncia de Laporte

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Las tormentas eléctricas que tantos quebraderos de cabeza han provocado durante el Mundial 2026 también se han dejado sentir en la víspera de la final. La Selección Española se ha visto obligada a cancelar el entrenamiento previo al duelo con Argentina y se ha ejercitado en el gimnasio sin que hayamos podido ver los progresos de Lamine Yamal y Pedro Porro, aunque ambos serán de la partida tal y como dejó entrever Luis de la Fuente.

Poco antes de arrancar la sesión de este sábado en Nueva Jersey, comenzó a llover abundantemente con una tormenta eléctrica que obligó a aplazar inicialmente la salida al terreno de juego de los jugadores. En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (17.00h. en España), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización. La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey. Allí estuvieron presentes tanto Lamine Yamal como Pedro Porro, que terminaron con molestias el duelo de semifinales contra Francia e hicieron saltar las alarmas.

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Luis de la Fuente aclara la situación de Lamine Yamal y Pedro Porro

Sin embargo, Luis de la Fuente ya aclaró la situación de los dos futbolistas, que no tendrán problemas en ser titulares ante Argentina en el MetLife Stadium: "Lamine está bien y todos están bien y se han entrenado bien. Esperemos que no haya contratiempos mañana".

Aprovechando esto, el seleccionador también habló sobre la comparación entre Lamine Yamal y Leo Messi en el gran duelo individual de la final: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional".