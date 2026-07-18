Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 12:22h.

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El MetLife Stadium acoge este domingo un partido para la historia entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 en la que la Selección Española se juega coser la segunda estrella a su camiseta y la cuarta en el caso de la Albiceleste. El levantar la copa ya te coloca en la eternidad con la mayor gloria que puede conseguir un futbolista pero, más allá de lo emocional, también hay un premio en juego en East Rutherford y no cualquiera, ya que está en juego el mayor botín de la historia de los Mundiales.

El combinado que consiga llevarse el triunfo el próximo domingo se embolsará 50 millones de dólares, unos 43,71 kilos en euros, una cifra sensiblemente superior a los 33 que ganaría el subcampeón. El Francia-Inglaterra por el tercer puesto de este sábado también cobra importancia económica con los 29 que se llevaría el bronce y los 27 del cuarto, todo ello en dólares.

Estos 50 millones de dólares suponen unos ocho más de los que se llevó a Argentina cuando venció a Francia hace algo menos de cuatro años en la final de Qatar. La inflación se nota aún más mirando al premio del Mundial 2010 ya que, hace 16 años, España recibió 30 kilos en dólares por vencer a Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo.

Los premios económicos fijos de la FIFA en el Mundial

A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar. La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15% en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.

Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para entradas que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.

Los clubes también ganan. 11.000 euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.