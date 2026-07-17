Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 19:29h.

La anécdota de Borja Iglesias ante el partidazo de España

Borja Iglesias ya avisó hace dos meses de qué haría ante un posible saludo con Donald Trump en la final del Mundial

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La Selección Española ya se prepara para la final del Mundial 2026 ante Argentina de este domingo con la moral por las nubes después de pasar por encima de Francia en semifinales. El pasado martes, en Dallas, España venció por 2-0 a los bleus en uno de los mejores partidos de la Roja en la historia del torneo con una superioridad que queda patente en el consejo que Borja Iglesias le dio a Rodri durante el encuentro.

El delantero ha hablado para Panenka y, preguntado por las sensaciones de los hombres de Luis de la Fuente, ha explicado cómo ha sido el crecimiento español: "Creo que poco a poco te vas adaptando, te vas sintiendo más cómodo y con más fluidez; crece la confianza. Luego creo que también haber quedado primeros de grupo nos genera una situación de autoconfianza mayor y un contexto de estadios que son cerrados, en los que aguanta el césped húmedo más tiempo, que puedes jugar con fluidez...".

"Son tonterías que, cuando las dices y pierdes parecen excusas, pero aprovecho ahora que vamos ganando y así nos damos cuenta de la importancia que tienen detalles que, a priori, parecen muy pequeños. Hemos ido creciendo desde el juego y viendo que lo que venía haciendo esta selección desde hace mucho tiempo realmente es nuestra forma de jugar y nuestra forma de entender el dominio de partido", reconoció Borja Iglesias.

La anécdota de Borja Iglesias con Rodri en el España-Francia

El gallego ha desvelado una anécdota del España-Francia en la que el propio Panda, junto a los jugadores de banquillo, convencieron a los 11 españoles sobre el campo que estaban siendo muy superiores: "El otro día hubo un momento en los parones de hidratación en el que lo comentábamos desde fuera con los jugadores que estaban dentro. No sé como lo verían ellos lo que estaba sucediendo pero yo les decía 'estáis jugando tan bien y teniendo tanta capacidad para jugar y tener la pelota y llevarles a sitios incómodos de presión, que tenéis más tiempo del que creéis. Muchas veces tenéis tiempo incluso para giraros y progresar y meternos en campo contrario'".

"Recuerdo que Rodri me decía 'he tenido esa sensación pero no lo hemos hecho'. Y les dije pues 'háblales y que se giren'. Y, con el paso de los minutos, todavía nos adaptamos más a eso, estuvimos jugando más en campo contrario y teniendo más la pelota. Creo que, para una selección como Francia que no se la habían quitado prácticamente en todo el Mundial, es un poco '¿y ahora qué hacemos?'", finalizó el ariete.