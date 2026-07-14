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Con la boca abierta: la espectacular jugada de España que casi acaba en uno de los goles del Mundial

Fabián se lamenta de la acción que perdonó ante Francia.
Fabián se lamenta de la acción que perdonó ante Francia.. EFE

  • Pudo ser el 0-2 para los de Luis de la Fuente antes del descanso

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España protagonizó una primera parte sobresaliente ante Francia y logró irse con ventaja en el marcador al descanso merced al tanto de penalti de Oyarzabal. Tras el gol, bordó el fútbol. Soltó toda la tensión contenida y comenzó a jugar con mucho desparpajo y atrevimiento mientras el cuadro francés trataba de robar balón y salir a la contra. En una de esas llegó una de las mejores acciones del partido y problablemente del Mundial.

Álex Baena recuperó un balón tras un mala salida de balón desde la portería francesa. Cedió para Rodri y este para Lamine Yamal. De primeras cedió a Dani Olmo, que se sacó un taconazo para hacer una pared con el jugador del Barcelona y plantarse en el área. El pase de la muerte de Lamine hacia Fabián lo remató pero la pierna de un rival desvió el esférico a saque de esquina.

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La jugada dejó boquiabiertos a todos los que presenciaron el encuentro tanto desde el estadio como en casa. Sencillamente espectacular.

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