Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 21:48h.

Pudo ser el 0-2 para los de Luis de la Fuente antes del descanso

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España protagonizó una primera parte sobresaliente ante Francia y logró irse con ventaja en el marcador al descanso merced al tanto de penalti de Oyarzabal. Tras el gol, bordó el fútbol. Soltó toda la tensión contenida y comenzó a jugar con mucho desparpajo y atrevimiento mientras el cuadro francés trataba de robar balón y salir a la contra. En una de esas llegó una de las mejores acciones del partido y problablemente del Mundial.

Álex Baena recuperó un balón tras un mala salida de balón desde la portería francesa. Cedió para Rodri y este para Lamine Yamal. De primeras cedió a Dani Olmo, que se sacó un taconazo para hacer una pared con el jugador del Barcelona y plantarse en el área. El pase de la muerte de Lamine hacia Fabián lo remató pero la pierna de un rival desvió el esférico a saque de esquina.

La jugada dejó boquiabiertos a todos los que presenciaron el encuentro tanto desde el estadio como en casa. Sencillamente espectacular.