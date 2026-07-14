Alineaciones confirmadas del Francia - España de semifinales del Mundial 2026, sin Pedri

Fran Fuentes 14 JUL 2026 - 19:07h.

Se mantiene la ausencia del centrocampista canario en el centro del campo

Cuánto dinero percibirán los jugadores de España sin ganan el Mundial

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España se enfrenta a Francia en las semifinales del Mundial 2026. Los de Luis De la Fuente afrontan el penúltimo escollo en busca de ganar la segunda Copa del Mundo y el tercer trofeo de una generación que ya triunfó en la UEFA Nations League y la Eurocopa del 2024. Del mismo modo, los de Didier Deschamps buscan su tercera final consecutiva, tras ganar la edición del 2018 y caer en Qatar 2022 frente a Argentina, en una de las mejores finales que se prevén. Para ello, ambos combinados salen con sus mejores galas y muy pocos cambios respecto a las alineaciones por las que sus respectivos seleccionadores vienen apostando a lo largo del torneo. Así pues, estos son los onces del partido:

Once de Francia: por confirmar.

Alineación de España contra Francia en semifinales del Mundial 2026:

Así las cosas, España apuesta por Unai Simón en portería. El guardameta del Athletic Club estará protegido por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, una de las parejas que mejor rendimiento están demostrando a lo largo del campeonato, con tan solo un gol encajado en todo el torneo. En el lateral derecho cerrará Pedro Porro, ya consolidado como el titular, mientras que Marc Cucurella hará lo próximo en la izquierda. Es posible que en este encuentro puedan jugar menos a la ofensiva, teniendo que estar atentos a las vigilancias de Olise, Barcola, Dembélé y compañía.

En el centro del campo, Luis De la Fuente mantiene a Rodri Hernández junto a Fabián y Dani Olmo. De este modo, se consolida la ausencia de Pedri González del once titular como ya sucedió en la eliminatoria anterior.

Ya en la zona ofensiva, España irá con Lamine Yamal en la banda derecha, Álex Baena en el perfil izquierdo y Mikel Oyarzabal como delantero centro.

Once de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.