Javi Rayo 14 JUL 2026 - 17:08h.

El vídeo ha corrido como la espuma en redes sociales y el padre de Lamine Yamal ha salido a justificarse

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En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en las redes sociales donde el padre de Lamine Yamal tiene una reacción airada ante dos personas que trataban de sacarle unas declaraciones mientras estaba con su perro en un parque de Barcelona. A Mounir no le gustó nada encontrárselos y reaccionó de mala manera, amenazando incluso con tirar el móvil de la persona que le grababa. Para parar todas las críticas recibidas, el padre del futbolista del FC Barcelona ha emitido un comunicado en su cuenta oficial de Instagram explicando el motivo de su polémica reacción.

Mounir Nasroui, en el centro de la polémica

"Hola buenas tardes. Quería decir que por culpa de gente así no podemos ser como nosotros somos, pido perdón a esas buenas personas que se me acercan para 'x' cosa, y darles a entender que a veces una cosa que es tan sencilla como ir a pasear al perro se haga una pesadilla. Y doy las gracias a todo aquel que respeta", escribía el padre de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram a la vez que compartía el vídeo de la polémica.

Mounir Nasroui está siguiendo el Mundial de su hijo Lamine desde España. A diferencia de lo que pasó en la Eurocopa, el padre de la estrella de la Selección Española ha decidido no viajar a Estados Unidos para apoyar a su hijo desde la grada, como si está haciendo su expareja y madre de Lamine ¿El motivo? El padre del jugador sufre de epilepsia y ha preferido quedarse en casa y animar desde ahí a su hijo.

Mounir Nasroui, conocido como Hustle Hard, es uno de los padres más carismáticos del mundo del fútbol. Mounir ha protagonizado episodios de diferente índole desde que saltó a la fama a la vez que su hijo empezaba a reinar en el fútbol mundial.