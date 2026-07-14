Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 11:57h.

El centrocampista del PSG ha respondido a Lamine Yamal

El discurso de Luis Aragonés que cambió la historia de España y se vuelve viral antes del partido ante Francia

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España y Francia vuelven a cruzar sus caminos en unas semifinales de un gran torneo. Como ya ocurriera en la Eurocopa de 2024, la selección de Luis de la Fuente buscará el pase a la final del Mundial de 2026 ante uno de los grandes favoritos al título. La previa del encuentro también ha vuelto a calentarse con declaraciones cruzadas. Todo comenzó tras la victoria de España sobre Bélgica, cuando Lamine Yamal aseguró que, si alguien debía tener miedo, era Francia. Unas palabras que han encontrado respuesta en la concentración francesa y que han recordado inevitablemente lo sucedido hace dos años con Adrien Rabiot.

El precedente de Adrien Rabiot no trae buenos recuerdos a Francia

Antes de la semifinal de la Eurocopa 2024, Adrien Rabiot le restó importancia a la figura de un Lamine Yamal que todavía no había cumplido los 17 años. El centrocampista francés aseguró que el extremo español tendría que demostrar mucho más en un partido de semejante nivel. La respuesta llegó sobre el césped. Lamine firmó una actuación para el recuerdo, marcó un gol espectacular que dio la vuelta al marcador y fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación española para la final.

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Zaire-Emery vuelve a desafiar a Lamine Yamal antes de un partido

En la previa del España-Francia, ha sido Warren Zaire-Emery quien ha respondido a las declaraciones de Lamine. El centrocampista del Paris Saint-Germain ha dejado claro que Francia no teme a ningún rival y le ha restado importancia a las palabras del internacional español. “El partido no se juega en las redes sociales ni en los medios, se juega en el campo”, afirmó el jugador del PSG.

Aunque también ha insistido en que la selección francesa está centrada exclusivamente en preparar el encuentro, sus declaraciones ya han añadido un nuevo capítulo a esta rivalidad. Ahora, igual que ocurrió con Rabiot en la Eurocopa, será el terreno de juego el que dicte sentencia y determine si Lamine Yamal vuelve a responder con fútbol a quienes cuestionan su capacidad para decidir en las grandes citas.