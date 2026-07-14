El discurso de Iker Casillas que hace soñar a toda España con la segunda estrella: “¿Por qué no?”

Fran Duarte Madrid, 14 JUL 2026 - 09:53h.

Iker Casillas quiso dar un discurso en nombre de todos sus compañeros para que toda España vuelva a creer con ganar otro Mundial

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Tras un mes de Mundial y después de una centena de partidos, España está entre las cuatro mejores selecciones del Mundo. La Selección disputará las semifinales contra la Francia de Mbappé, Olise, Dembelé y compañía mientras que por el otro lado del cuadro se enfrentan Inglaterra y Argentina. Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que las cuatro finalistas son las cuatro mejores selecciones en el ranking FIFA, un dato que sirve para entender la magnitud de lo que está consiguiendo la Selección de Luis de la Fuente. Nuestro país solo ha conseguido llegar en una ocasión a otras semis y fue en 2010… el resto es historia. Por eso Iker Casillas, el héroe del Mundial conquistado en Sudáfrica con sus dos paradas legendarias a Robben, ha querido hablar y dar un discurso muy emotivo para motivar a todo un país y creer que se puede volver a hacer historia como ya la hicieron en 2010 esa Selección tan icónica.

El discurso histórico de Iker Casillas para que toda España sueñe con el Mundial