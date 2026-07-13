Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 22:41h.

Fernando Soriano define los tres potenciales delanteros del Deportivo: hay un punto clave

Tiene contrato con el Como 1907 hasta el 30 de junio de 2029

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Uno de los grandes nombres que sobrevuela las oficinas del Dépor en el actual mercado de fichajes es el de Álvaro Morata. El delantero, actualmente propiedad del Como 1907 y con contrato hasta 2029, recibió una oferta del conjunto herculino y se ha convertido en la sensación del verano en el entorno blanquiazul. Su incorporación no será sencilla pese a que han existido avances. Además de los problemas personales que debe superar, el madrileño cuenta con el interés de otros clubes extranjeros.

Tal y como informa el periodista Nicolò Schira, Morata cuenta con el interés de equipos de Arabia Saudí y de Qatar, sin que hayan trascendido los clubes en cuestión. Lo cierto es que el Dépor va en serio por su fichaje, aunque hay varios obstáculos que provocan que la operación requiera de calma.

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A la espera de novedades, la única realidad es que el Dépor es el equipo que más ha avanzado por tratar de hacerse con sus servicios. La competencia no es el único problema por el camino. Y es que Morata ya dejó caer hace un tiempo que todavía no se veía preparado para volver a jugar en España tras las duras críticas que recibió en nuestro fútbol. Aún queda mucho verano por delante hasta conocer el desenlace de esta trama.

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Asp Jensen, herculino hasta 2031

El extremo danés Jonathan Asp Jensen se convirtió este lunes en el quinto fichaje del Deportivo, con el que firma un contrato hasta junio 2031. El futbolista nórdico, de tan solo 20 años, llega procedente del Bayern Múnich, aunque la pasada temporada jugó como cedido en el Grasshopper Club Zürich suizo, con el que disputó 40 partidos, en los que marcó 9 goles y repartió 6 asistencias. El 12 de mayo de 2024 debutó en la Bundesliga con el Bayern ante el VfL Wolfsburgo.

“Con su incorporación, el Dépor añade a su plantilla un futbolista joven, con experiencia en el fútbol profesional y proyección internacional, reforzando el proyecto blanquiazul con miras a las próximas temporadas”, señala la entidad blanquiazul en su comunicado de prensa.

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Asp Jensen es el quinto refuerzo veraniego del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tras Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci.