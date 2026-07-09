El Deportivo avanza y oferta por el fichaje de Álvaro Morata: un problema personal a superar

Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 09:23h.

Hay una opción en la recámara y un tercer nombre por el que no se ha avanzado formalmente

El Deportivo activa una venta necesaria para cinco fichajes: precio fijado y prioridad

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El Deportivo de A Coruña se lanza a por el ansiado delantero centro. En un mercado de fichajes en el que está siendo muy protagonista, con algunas operaciones difíciles de imaginar hace tan solo unas semanas, la dirección deportiva herculina aún quiere más. Fernando Soriano desea cerrar incorporaciones en todas las líneas y la prioridad actual pasa por reforzar el ataque.

Y se apunta muy alto en esta posición. La hoja de ruta blanquiazul contemplaba la despedida de Samuele Mulattieri tras el ascenso de categoría y la espera por una oferta que supere los tres millones de euros por Zakaria Eddahchouri.

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La segunda premia aún no se ha cumplido, pero la salida del ariete neerlandés se calienta a medida que toma fuerza el interés por Álvaro Morata. Aunque hay otros nombres en la lista de delanteros que gustan en el seno del club, el madrileño es la opción preferida y se han producido avances.

El Deportivo avanza el fichaje de Álvaro Morata con una oferta

Según informa DXT Campeón, el Deportivo ha emitido una oferta importante al Como italiano por el fichaje de Álvaro Morata. Con contrato en la Serie A hasta junio de 2029, el que fuera capitán de la Selección Española protagonizaría una incorporación de peso en el club herculino que demanda serios esfuerzos económicos.

La opción de su llegada en calidad de cedido gana fuerza, con el porcentaje a repartir entre ambos clubes como principal obstáculo. No obstante, y como confesó recientemente el propio jugador en el canal de YouTube del exfutbolista Mario Suárez, el ariete debe superar un problema personal si quiere jugar en Riazor.

Morata ha sufrido duras críticas en nuestro fútbol y hace cuestión de un mes admitía que aún no se sentía preparado para volver: Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en España. Por tener que afrontar los comentarios de la gente cuando vas a jugar en estadios. Me sigue afectando mucho lo que dice la gente. Pero me he dado cuenta de que no puedo cambiar la persona que soy".

Este asunto también se tiene en cuenta en una dirección deportiva que, según la citada fuente, maneja la alternativa de Ayoze Pérez. Sus problemas físicos mantienen la duda, y aunque sin movimientos formales, el nombre de Joselu también está en la agenda.