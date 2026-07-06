Fernando Soriano señala a ocho jugadores y abre seis casos de mercado en el Deportivo

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 10:10h.

El equipo herculino, uno de los más activos de LALIGA en el mercado de fichajes

El Deportivo juega sus bazas por Jonathan Asp Jensen: precio y prioridad del fichaje

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El Deportivo de A Coruña de Primera División echa a rodar este lunes. Tal y como informó el club herculino, Antonio Hidalgo y sus pupilos arrancarán la pretemporada con los pertinentes exámenes médicos propios de la época estival. En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca los movimientos de la dirección deportiva en el mercado de fichajes. Fernando Soriano apunta alto en varias posiciones importantes del campo, pero también señala a una larga lista de jugadores.

El salto a la élite nacional implica una mayor exigencia en lo estrictamente deportivo, de ahí que el Dépor esté dispuesto a realizar esfuerzos económicos en la presente ventana de transferencias con el objetivo de elevar más si cabe el nivel.

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No obstante, esta postura también implica tomar decisiones incómodas, como las que avanza La Voz de Galicia. Fernando Soriano señala a ocho jugadores que no entran en los planes de Antonio Hidalgo y abre otros seis casos de mercado.

Fernando Soriano señala a ocho jugadores y abre seis casos en el Deportivo

El Deportivo trabaja en un acelerón más que necesario en su 'Operación Salida' para poder hacer hueco a las futuras incorporaciones veraniegas. En este sentido, la dirección deportiva ha apostado por una división en la que se antojan prioritarias ocho decisiones. La entidad coruñesa busca una salida para Luis Chacón, muy cotizado en el mercado de la categoría de plata, al igual que ocurre con Álex Petxarroman.

Este primer grupo de señalados lo completan Mohamed Bouldini, de regreso tras su cesión, y los canteranos Rubén López, Jairo Noriega, Diego Gómez, Martín Ochoa y Álvaro Mardones. Varios de los citados podrían continuar en el Fabril.

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A estos ocho jugadores a los que el club busca salida habría que añadir la situación de otros seis. La citada fuente engorda la lista de potenciales despedidas con los nombres de Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel Jurado, Arnau Comas, Kevin Sánchez e incluso Zakaria Eddahchouri, aunque el caso del ariete está más sujeto a una oferta potente de mercado. Y todo ello sin obviar el cambio que ha sufrido la situación de Álvaro Ferllo con la llegada de Leo Román. Revolución a la vista.