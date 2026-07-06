El Deportivo juega sus bazas por Jonathan Asp Jensen: precio y prioridad del fichaje

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 07:13h.

Interesante apuesta de futuro en la que trabaja el club herculino

Fernando Soriano define los tres potenciales delanteros del Deportivo: hay un punto clave

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El Deportivo de A Coruña está protagonizando un mercado de fichajes ilusionante en su regreso a LALIGA EA Sports. Además de tener la clara intención de mantener el bloque del equipo que logró el ascenso, la dirección deportiva herculina ha oficializado un fichaje de peso en portería con Leo Román y apunta muy alto en la delantera. Y todo ello sin obviar el centro del campo.

Entre los planes veraniegos de Fernando Soriano también está la opción de reforzar la medular. La principal necesidad en esta parcela del campo la encarna un claro perfil posicional que equilibre el talento coruñés en campo contrario, pero el Dépor también está atento a nuevos cromos en la mediapunta.

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En esos parámetros encaja a la perfección Jonathan Asp Jensen. El talentoso centrocampista del Bayern de Múnich quiere continuar con su progresión en la élite tras una experiencia como cedido en la primera división suiza. El interés herculino, desvelado por Gianluca Di Marzio, ha sufrido novedades importantes en las últimas horas.

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El Deportivo juega sus bazas por Jonathan Asp Jensen

Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, aporta nuevos detalles sobre la posible incorporación de Jonathan Asp Jensen al Deportivo. El interés blanquiazul por el mediapunta es real y juega con la baza de un estilo de juego que potencia las virtudes del futbolista danés, así como de la propia competición española.

No obstante, no será una operación sencilla. La citada fuente afirma que la prioridad del jugador de 20 años pasa por jugar en la Lazio, gran rival deportivista por su fichaje junto a Udinese. El club romano, sabedor del deseo del mediapunta, aprieta al Bayern y espera una respuesta a su última oferta.

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La Lazio habría ofrecido medio millón de euros por la cesión de Jonathan Asp Jensen con una obligación de compra que ronda los seis millones de euros. A la espera de una respuesta bávara, el Deportivo no se cae de la puja y podría alterar la puja con el poder económico que ha demostrado en los últimos días.