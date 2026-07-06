Joaquín Anduro 06 JUL 2026 - 07:04h.

Sander Berge sonó para el Betis y el Sevilla en 2018

El show de Erling Haaland y Orjan Nyland deja en evidencia a Vinicius, Casemiro y toda la Canarinha: las notas del Noruega-Brasil

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La victoria por 2-1 de Noruega ante Brasil para clasificarse a cuartos de final del Mundial 2026 ha elevado a los altares a los futbolistas nórdicos con Erling Haaland y Orjan Nyland como grandes estiletes y protagonistas secundarios como Sander Berge. El centrocampista del Fulham también está brillando en esta cita como tope de una carrera en la que estuvo cerca de firmar tanto por el Sevilla como por el Real Betis, tal y como ha desvelado Eder Sarabia.

El entrenador ha participado como comentarista en DAZN en el encuentro y ha alabado al futbolista recordando cuando, en 2018, estuvo en el radar del equipo verdiblanco: "Para mí Berge tiene que tener más protagonismo. Nosotros, es un jugador que conocemos bien porque siendo muy joven lo quisimos fichar para el Betis".

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"Al final firmamos a William Carvalho pero a Quique y a mí es el pivote que nos gustaba ahí y creo que tiene fútbol para poder asumir y poder enlazar más con los centrocampistas por delante", desveló Eder Sarabia sobre el futbolista, que por aquel entonces jugaba en el Genk y, a sus 20 años, despertó el interés de los dos equipos de la capital de Andalucía sin que ninguno llegase a los 18 millones que reclamaban los belgas.

Tal y como informó en su momento ElDesmarque, el cuadro sevillista llegó a ofrecer 12 sin llegar a la cantidad que pedía el Genk. Monchi, de hecho, estuvo varios años detrás del futbolista hasta que terminó marchándose a la Premier.

Sander Berge reconoció el interés de Betis y Sevilla en su fichaje

Sander Berge habló en su momento sobre el interés de ambos equipos en declaraciones para VG, halagado por el interés: "Debo ser honesto y decir que me motiva saber que me están observando, y que tengo opciones importantes cuando me recupere. Esto me fortalecerá, tanto física como mentalmente, tras los últimos meses lesionado".

El centrocampista se quedó finalmente ese verano en el Genk y aguantó una temporada y media más hasta dar el salto a la Premier League con un traspaso de 25 millones de euros al Sheffield United. De ahí pasó al Burnley en 2023 y al Fulham en 2024, erigiéndose como pieza angular de los cottagers al igual que en la selección de Noruega, con la que suma 70 internacionalidades.