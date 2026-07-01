El Deportivo completa la terna por el fichaje de Fede Viñas: el deseo del uruguayo

Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 20:44h.

Su periodo de cesión en el Real Oviedo finalizó

Los futbolistas libres de LALIGA y sus opciones a coste cero en el mercado de fichajes

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El Deportivo de A Coruña está muy cerca de dar un golpe sobre la mesa en su particular mercado de fichajes. La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano estableció una lista de prioridades en las que ambas áreas del campo cobraban protagonismo. Todos los caminos conducen hacia Leo Román en portería, mientras que en el puesto de delantero centro todo está muy abierto.

Varios nombres han sido relacionados con el club herculino, algunos de mucho peso en el fútbol nacional y que implicarían un importante esfuerzo económico. Es el caso de Ayoze Pérez, cuyo interés es real, pero se trataría de una operación muy complicada para las arcas coruñesas.

Sin embargo, Mundo Deportivo avanza en exclusiva un nuevo ariete que encaja en los parámetros salariales del Deportivo. Fernando Soriano muestra interés por Fede Viñas y completa una terna de clubes que pelean su fichaje.

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El Deportivo completa la terna por el fichaje de Fede Viñas

Tras finalizar su periodo de cesión en el Real Oviedo con nueve dianas en su primera experiencia en LALIGA EA Sports, el delantero centro uruguayo se marchó al Mundial 2026 con su futuro por resolver. Finalizada su aventura en México, Estados Unidos y Canadá, Fede Viñas deberá volver a Club León, aunque su deseo es claro.

Antes de marcharse al Mundial, el delantero de 28 años aseguró en MARCA que prioriza seguir en España: "Me gustaría quedarme en España, pero estoy abierto a escuchar lo que surja en verano. Ahora mi sueño, tras acabar bien LALIGA EA Sports, es jugar el Mundial y estar compitiendo por un puesto en la Selección de Uruguay".

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En este sentido, el Deportivo podría cumplir su deseo, pero la citada fuente también coloca entre los clubes interesados al Elche CF. El club ilicitano solo cuenta con Álvaro Rodríguez en esta demarcación y pujará por un par de atacantes este verano. El equipo que completa la terna es el Ajax.