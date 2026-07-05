Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 23:11h.

El seleccionador español trató todo tipo de asuntos

FIFA apuesta por Anthony Taylor en el Portugal-España y siembra la duda: "Se acabó el Mundial"

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Luis de la Fuente pasa revista en la previa del Portugal-España. El seleccionador nacional compareció en sala de prensa a escasas horas de disputar los octavos de final del Mundial 2026. Con el nombre de Cristiano Ronaldo muy presente durante su intervención ante los medios, el técnico español habló de nombres propios como el de Lamine Yamal y también fue cuestionado por el escándalo de EEUU.

La comparecencia arrancó con la pregunta obligada sobre el once que pondrá en liza y las palabras del entrenador apuntan a la continuidad: "El motivo de un cambio no es sólo lo que tiene Portugal, que tiene un grandísimo equipo. En este caso, nosotros estaremos pendientes del rival, pero queremos que ellos estén más preocupados de nosotros. Absoluta confianza en todos los jugadores que tenemos".

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Las palabras de Luis de la Fuente antes del Portugal-España

Cristiano Ronaldo. "Soy un admirador de Cristiano. Admiro a la gente con carácter, ambición y ganas de crecer. Me rindo ante Cristiano. Es un futbolista que tiene que tenerte pendiente en cualquier circunstancia. Siempre hay que estar pendiente de Cristiano. Prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar".

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Lamine Yamal. "Le veo cada día más motivado, con más ganas. Sé que a Lamine le encantan estos partidos, la responsabilidad, estar en el foco... Eso es bueno, pero tiene que estar al margen de la ansiedad. Un futbolista así da mucha tranquilidad a los entrenadores".

La roja sin efecto en Estados Unidos. "Entiendo que han tomado la decisión porque se puede. No tengo toda la información".

El duelo que más atención acapara: Lamine vs Nuno Mendes. "Nuno Mendes se le atraganta a muchos jugadores. Es muy bueno. Eso es el fútbol. Siempre que hablamos con Lamine es para darle tranquilidad. No queremos que tenga ansiedad".

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Nico Williams. "Veremos cómo va el partido. Podría participar, con las limitaciones que tiene haber salido de lesión".

Fabián Ruiz. "Tenemos una relación muy cercana. Sigue siendo igual de importante jugando desde el inicio que sin jugar. Ellos son conscientes de que los que ganaron el título europeo salieron desde el banquillo. Hay que ver cuando puedes tener un papel importante".