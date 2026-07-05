El Real Madrid hace oficial la llegada de Denzel Dumfries, el cuarto fichaje de José Mourinho

Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 12:34h.

El nuevo jugador del Real Madrid ficha por cuatro temporadas, hasta 2030

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Tras las llegadas de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, el Real Madrid de José Mourinho tiene ya al cuarto fichaje para esta nueva temporada. Se trata de Denzel Dumfries, quien llega traspasado desde el Inter de Milán para suplir la baja de Dani Carvajal en el lateral diestro y luchar directamente con Trent Alexander-Arnold por un puesto en el once titular. El acuerdo del Madrid con el jugador neerlandés ya llevaba tiempo cerrado. Era uno de esos movimientos que ya se saben desde hace tiempo pero, por diferentes motivos, el club blanco aún no lo había oficializado. Hasta ahora.

"El Real Madrid C. F. y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", dicta un breve comunicado del Madrid al respecto.

Denzel Dumfries, una oportunidad de mercado

La llegada de Dumfries responde, además, a una oportunidad de mercado que el Real Madrid consideró demasiado atractiva como para dejarla escapar. El club blanco ha desembolsado en torno a 20 millones de euros para hacerse con los servicios del internacional neerlandés, una cantidad reducida para un futbolista contrastado, con amplia experiencia en la élite europea y que llega preparado para competir desde el primer día.

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Con esta incorporación, el Real Madrid culmina la profunda remodelación de una defensa que había quedado muy mermada tras las últimas temporadas. La dirección deportiva identificó desde el inicio del mercado la necesidad de reforzar todas las líneas de la zaga y, tras las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, suma ahora a Dumfries para completar una reconstrucción con la que José Mourinho espera devolver al equipo la solidez defensiva perdida y elevar el nivel competitivo de la plantilla.