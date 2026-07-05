Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 01:46h.

Mbappé se las tuvo tiesas contra Paraguay y así lo reflejó tras el final

Mbappé adelanta a Messi por la Bota de Oro del Mundial

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Filadelfia acogía este sábado lo que apuntaba a ser un partido de octavos de final del Mundial 2026 y que pronto se convirtió en una guerra entre Francia y Paraguay de la que salieron vencedores los galos con el gol de Kylian Mbappé para el 1-0 final. Los memes de dictador y comandante con el jugador del Real Madrid cobraron vida ya que el capitán francés fue el protagonista de la mayoría de batallas entre patadas y vaciles hasta la tangana final. Todo finiquitado con las palabras del jugador: "también sabemos jugar fútbol sucio".

La Copa Libertadores más pura llegó al Lincoln Financial Field con los hombres de Gustavo Alfaro ante la mayor de las utopías de la carrera del Lechuga. Desde el inicio se vio bien el plan de unos y otros con 10 futbolistas albirrojos cerrando el área con sólo Enciso buscando por su cuenta intentar crear peligro.

Kylian Mbappé tomó pronto el mando sin que le saliera nada y, para colmo, Juan José Cáceres y Gustavo Velázquez no le dejaban respirar ni por un momento. Los intentos llegaban con disparos desde la frontal de Koné o Rabiot hasta que llegó el empujón de Cubas al jugador madridista que deparó la primera tangana del encuentro o el puñetazo que le soltó Galarza en una contra.

A Francia le costaba la vida llegar a la portería de Gill pero Doué cambió el encuentro provocando un penalti que transformó el propio Mbappé. El capitán francés se colocó líder en la Bota de Oro y le tiró una indirecta a Orlando Gill después de que el meta paraguayo intentara despistarle antes del lanzamiento.

De ahí al final subió el nivel de agresividad de Paraguay, incluyendo una patada que le tiró Juan José Cáceres desde el suelo y que provocó un poco de show del ariete de Bondy buscando una tarjeta de su rival. Precisamente, al lateral le había soltado previamente un "concha de tu madre", demostrando el gran nivel de español del francés y sus acepciones transoceánicas.

Con el pitido final comenzaron las celebraciones de los futbolistas de Francia, algunos de ellos clavando la mirada en los jugadores paraguayos provocando una gran tangana en la que los guaraníes, por medio de Galarza, vieron su primera tarjeta del encuentro. Mientras, Mbappé demostró que no estaba dispuesto a perdonar al no querer darle la mano a Orlando Gill cuando el arquero albirrojo se la ofreció.

Kylian Mbappé y el juego sucio de Francia ante Paraguay

Tras el encuentro, en la entrevista flash, Mbappé dejó bien claro que habían bajado al barro para superar a Paraguay: "Sabíamos qué tipo de partido íbamos a jugar. Hemos demostrado que, aparte de jugar fútbol ofensivo, también sabemos jugar un fútbol sucio. Si nos mandaban a la mierda, nosotros les mandábamos a la mierda. Perdón por la expresión. Es su fútbol, no nos molesta y hemos demostrado que sabemos ganar así"

"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar un fútbol sucio", finalizó el máximo goleador del Mundial 2026.