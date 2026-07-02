Javi Rayo 02 JUL 2026 - 09:01h.

Courtois hizo gala de su humor belga para mandarle un mensaje a sus compañeros

La obsesión de Mourinho por sacar a Camavinga: se lo ofrece a un rival directo por la Champions

Compartir







Bélgica está en los octavos de final del Mundial tras una agónica victoria -con remontada- en la prórroga ante el Congo. Courtois y compañía sufrieron de lo lindo y a punto estuvieron de quedarse fuera como Alemania. Tras el partido, el guardameta belga pasó por los micrófonos de DAZN para repasar la actualidad del Real Madrid. Courtois valoró el fichaje de Cucurella y el gran estado de forma que atraviesan sus compañeros Mbappé y Vinicus. Con aviso para ellos dos.

"A Cucurella le he seguido ahora en Instagram pero no me ha seguido de vuelta, pero bueno, todavía no está en el grupo de Whatsapp", bromeaba Courtois. "Con algún otro he hablado, con Kylian más, que está on fire, Vini también... Así que nada, ellos que sigan metiendo sus goles en el Mundial y espero que luego también en la nueva temporada con el Real Madrid", avisa el portero belga.

Aunque está centrado en el Mundial, Courtois espera una temporada de alegrías para los madridistas, ya con José Mourinho en el banquillo: "Son dos jugadorazos increíbles (Mbappé y Vinicius), cuando les ves a un nivel así... Espero que ya con el nuevo míster podamos juntarlos, que hagamos cosas bonitas y ganemos títulos porque creo que tenemos un equipazo así que espero que sigamos ganando trofeos".

PUEDE INTERESARTE Los futbolistas libres de LALIGA y sus opciones a coste cero en el mercado de fichajes

Unas palabras, las de Courtois, que van muy en consonancia con la línea de la dirección deportiva. En la planta noble del Santiago Bernabéu nunca se planteó la venta de Vinicius o Mbappé si no encargarle a José Mourinho la (difícil) tarea de hacer que el francés y el brasileño logren entenderse dentro del terreno de juego para formar la dupla más letal del fútbol europeo. Como están demostrando en el Mundial, son espectaculares por separado, pero dentro de unas semanas tendrá que serlo también juntos.