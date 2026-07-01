Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 20:29h.

La genuina duda de Cucurella tras fichar por el Real Madrid, ¿Messi o Modric?

Ambos comparten una gran amistad

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Diferentes jugadores de la selección española comparecieron ante los medios de comunicación en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial frente a Austria. Entre ellos, Marc Cucurella habló en los micrófonos. El lateral español vive unos días intensos entre el torneo y su reciente fichaje por el Real Madrid. No es el único jugador de España que atraviesa un momento similar, y es que hasta dos jugadores más de Luis de la Fuente han encontrado acomodo recientemente.

Tras Marc Cucurella le tocó el turno a Víctor Muñoz, quien puso rumbo al Liverpool dejando una buena suma de dinero en Osasuna y el Real Madrid. Después fue el momento de Álex Grimaldo. El Atlético de Madrid cerró recientemente su fichaje, algo que ha sido de lo más comentado en el entorno de la selección en los últimos días.

Grimaldo ya vaciló a Cucurella en una rueda de prensa cuando le preguntaron por su fichaje por el Real Madrid y ahora le ha tocado al catalán vengarse. Entre risas, respondió al vacile de hace unos días y se la devolvió a su compañero y amigo.