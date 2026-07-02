La obsesión de Mourinho por sacar a Camavinga: se lo ofrece a un rival directo por la Champions

Javi Rayo 02 JUL 2026 - 08:33h.

Mourinho quiere dejar colocado a Camavinga antes del inicio de la pretemporada

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José Mourinho sigue planificando -desde la sombra- la plantilla de su segunda etapa en el Real Madrid. Aunque aún no ha sido presentado y todavía faltan días para verle con la indumentaria merengue, el técnico portugués ya está comunicando a los futbolistas del conjunto blanco si cuenta o no con ellos para su proyecto. Eduardo Camavinga está en la lista de transferibles y así se lo ha hecho saber el entrenador luso. Las ganas de traspasarlo son tantas que incluso el propio club está ofreciendo al jugador... ¡A un rival directo por la Champions!

Camavinga, ¿rumbo a la Premier League?

Según publican los compañeros de Marca, el Real Madrid está ofreciendo a Camavinga al Manchester City por orden de José Mourinho. El técnico portugués no cuenta con el jugador francés para su centro del campo y quiere aligerar plantilla para la llegada de nuevos futbolistas que hagan crecer el centro del campo. Los equipos de la Premier League se están reforzando en la medular y Mourinho quiere aprovechar esa situación para convencer al equipo de Maresca de fichar a Camavinga.

A diferencia de otros futbolistas, Mourinho no ve recuperable para la causa a un Camavinga que su última -y pobre- temporada en el Real Madrid le ha colocado en la rampa de salida. Con contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 50 millones de euros, el Real Madrid ve en Camavinga a un jugador con todavía cartel para fichar por un equipo Champions. El francés llegó al Real Madrid en 2021 procedente del Stade Rennes y a cambio de 31 millones de euros. Estaba llamado a ser el dueño del centro del campo, sin embargo, su proyección, lejos de evolucionar, lleva dos temporadas estancada. Motivo suficiente para buscarle una salida y no en calidad de cedido, si no de traspasado. Según las últimas informaciones, Camavinga se resiste a salir, de momento ¿El problema? Encontrar un equipo que pague su elevada ficha.