Harry Kane MVP, cinco suspensos y un gran señalado en la remontada de Inglaterra ante RD Congo: las notas

Un doblete del delantero del Bayern permite a los ingleses avanzar a octavos

La locura con México por hacer historia y estar en octavos del Mundial: "Vamos a ganarlo"

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Inglaterra ha logrado una remontada memorable ante la RD del Congo con un nombre propio: Harry Kane. Con sufrimiento, eso sí. Cipenga adelantó al cuadro africano en los primeros minutos y Mpsai se convirtió en la peor pesadilla de Bellingham bajo palos, pero Kane marcó dos goles en el 76' y el 86' para meter a los ingleses en octavos de final del Mundial 2026, donde se medirán a México.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Inglaterra y RD Congo en este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Las notas de Inglaterra: aprobados y suspensos

Pickford (4): Cipenga se la coló por el palo corto para hacer el 0-1 en una tarde con poco trabajo.

Spence (2): el gran señalado. Le comieron la espalda en la acción del 0-1 y sufrió lo indecible ante Cipenga, la gran figura del Congo. En ataque llegó mucho, pero no concretó nada. Sustituido en el 71'.

Konsa (5): sufrió en algunas acciones, pero cumplió en líneas generales.

Guéhi (5): poco trabajo en el eje de la zaga.

O'Reilly (4): arriba no aportó demasiado y atrás sufrió en más de una ocasión ante Mbuku.

Anderson (5): en su línea habitual, con poco protagonismo con balón y algunos cortes importantes, pero pasando desapercibido.

Declan Rice (6): el más certero con balón desde el centro del campo. Le tocó jugar de lateral desde el 71'... y por su banda llegó el gol del empate. Sustituido en el 92', ya fundido.

Madueke (4): tardó más de media hora en generar su primera ocasión por la banda derecha. Se enchufó en ese tramo final del primer tiempo, pero se volvió a diluir al inicio del segundo. Las coberturas defensivas no fueron su fuerte. Sustituido en el 61'.

Bellingham (5): frustrado en el primer cuarto, amarilla incluida. Como organizador no, pero como llegador se entonó a partir de la pausa de hidratación y tuvo dos ocasiones clarísimas de cabeza, las dos paradsa por un Mpasi que fue su peor pesadilla. El meta congoleño le volvió a sacar otras dos más en un segundo tiempo algo más discreto.

Rashford (4): una ocasión clarísima que le sacó Wan-Bissaka bajo palos, una buena jugada desde la izquierda que acabó en el lateral de la red y poco más. Insuficiente. Sustituido en el 60'.

Harry Kane (9): en el 75' tenía un 4, como poco protagonismo y sin sumar en ataque. En el 86' ascendió al sobresaliente: marcó el empate con un buen cabezazo y se inventó el 2-1 con un derechazo sensacional. MVP.

Thomas Tuchel también dio entrada a Saka y Anthony Gordon (dos asistencias del nuevo fichaje del Barça) en el 61', Eze en el 71' y Stones en el 92'.

Las notas de RD Congo: aprobados y suspensos

Mpasi Nzau (9): era el partido de su vida... hasta el 76'. Se las sacó de todos los colores a Bellingham, dos de cabeza, una mano tras un rebote y hasta con el pecho. Quizá pudo hacer más en el primero de gol, pero poco en el segundo.

Wan-Bissaka (8): otro que firmó un partido notable, frenando a Rashford y sacando el empate bajo palos en el primer tiempo, además de asistir a Wissa en una jugada que acabó en el palo.

Mbemba (8): el 0-1 salió de sus botas con una gran asistencias. Y atrás cumplió de manera notable.

Tuanzebe (5): estaba haciendo un gran partido en defensa, pero perdió la marca de Kane en el empate.

Masuaku (7): frenó a Madueke primero y a Saka después, que no es poco.

Mukau (6): menos brillo con balón, pero muchísimo trabajo defensivo y despeje ante Bellingham determinante con 0-1 en el marcador. Sustituido en el 76', justo después del empate.

Moutossamy (5): quizá el más discreto en la medular, aunque con mucho trabajo atrás.

Sadiki (6): vio una amarilla a la media hora, pero aguantó sobre el terreno de juego y dejó varias acciones de calidad.

Mbuku (6): detalles de calidad, eléctrico cuando recibía en la banda derecha. Rozó un golazo justo antes de ser sustituido en el 64'.

Cipenga (9): el nuevo fichaje del Almería se convirtió durante 75 minutos en el héroe de todo un país. Marcó el 0-1 con un gran derechazo abajo y fue una pesadilla constantemente par ala defensa inglesa, especialmente para Spence. Sustituido en el 76'.

Yoane Wissa (4): tuvo el 0-2 justo antes del descanso con una ocasión clarísima... y la envió al palo. Poco más en un duelo en el que corrió y corrió, pero estuvo algo aislado arriba.'

Sebsatien Desabre también dio entrada a Elia en el 64', Bongonda y Edo Kayembe en el 76' y Joris Kayembe y Mayele en el 89'.