Raúl Jiménez pone la directa a octavos: las notas del México - Ecuador

Redacción ElDesmarque 01 JUL 2026 - 07:23h.

Quiñones y Raúl Jiménez plantan a México en octavos

Kylian Mbappé brilla y Michael Olise deslumbra: las notas del Francia-Suecia que dan miedo

Compartir







México sigue con paso firme en este Mundial y derrotó con dos goles a Ecuador para meterse en los octavos. Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron los tantos de la victoria de 2-0. Los de Javier Aguirre ya esperan rival que saldrá del duelo entre Inglaterra y República del Congo.

Quiñones y Jiménez convirtieron por el Tri que mantuvo el control del partido, aun cuando los ecuatorianos tuvieron momentos de lucidez, aunque reincidieron en su mayor carencia: la falta de puntería en el área.

Impulsados por más de 80.000 hinchas, los mexicanos dominaron en los primeros 10 minutos en los que se acercaron al área de manera peligrosa en tres ocasiones, una de ellas con un remate de cabeza de Raúl Jiménez, a punto de abrir el marcador.

Ecuador se recuperó y de a poco rompió el cerrojo de cuatro defensas mexicano. En el minuto 17 llegó al área con un remate de zurda de John Yeboah que pegó en el travesaño.

A los 22 minutos, México celebró. Quiñones aceptó un balón de Roberto Alvarado, se escapó sin marca por la banda derecha y, paciente, hizo una pausa antes de rematar de derecha al ángulo para poner el 1-0 en el marcador. Ecuador se reorganizó, pero en el 31 recibió un segundo golpe. Jiménez le puso una pared a Quiñones, quien puso una asistencia para que el jugador del West Ham hiciera el 2-0 con un disparo al ángulo.

En la segunda parte, México se echó atrás en espera de un contragolpe y Ecuador atacó aunque sin precisión. México hizo una descolgada sin éxito por banda derecha con Brian Gutiérrez, quien había sustituido a Gilberto Mora, convertido esta noche en el segundo jugador más joven en ser titular en la historia de los Mundiales con 17 años y 259 días, 20 días más que Pelé cuando enfrentó a Gales en Suecia 1958.

Ecuador estuvo cerca de descontar en el 74. Kevin Rodríguez le ganó la carrera a César Montes y remató con el guardameta Raúl Rangel vencido, pero disparó desviado. La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión a Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.

Los titulares de México

Raúl Rangel [7]

Jorge Sánchez [7,5]

César Montes [7,5]

Johan Vásquez [7]

Jesús Gallardo [6]

Erik Lira [7]

Luis Romo [6]

Gilberto Mora [7]

Roberto Alvarado [7,5]

Raúl Jiménez [8,5]

Julián Quiñones [9]

Los suplentes de Javier Aguirre

Brian Gutiérrez [6]

Obed Vargas [6]

Santiago Giménez [7]

Israel Reyes [5]

Orbelín Pineda [5]

Los titulares de Ecuador

Hernán Galíndez [6]

Alan Franco [4]

Joel Ordóñez [4]

Willian Pacho [6]

Piero Hincapié [4]

John Yeboah [7]

Moisés Caicedo [7]

Pedro Vite [6]

Nilson Angulo [6]

Gonzalo Plata [4]

Enner Valencia [5]

Los suplentes de Sebastián Beccacece

Yaimar Medina [6]

Ángelo Preciado [6]

Kevin Rodríguez [4]

Kendry Páez [5]

Jordy Caicedo [5]