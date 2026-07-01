Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 00:53h.

Michael Olise fue el mejor jugador del partido

Alemania mancha otra vez su historia con una plaga de señalados: las notas contra Paraguay

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Francia va a más y convence. A sus más que conocidas individualidades, el combinado galo sumó una destacada mejora en su juego ante una Suecia que poco pudo hacer este martes. Los de Didier Deschamps, superiores de principio a fin en estos dieciseisavos de final del Mundial 2026, vencieron en una gran actuación de la dupla que forman Kylian Mbappé y Michael Olise.

El duelo de dieciseisavos comenzó con un amago de alternativas, pero tras varios intentos suecos, Francia impuso su ley en ataque. Olise y Mbappé fueron un dolor de muelas constante para un inspiradísimo Jacob Widell bajo palos.

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El portero de Suecia realizó tres intervenciones de muchísimo mérito en la primera mitad y contó con la colaboración de los postes en otras tantas. Sin embargo, el guardameta no pudo hacer nada ante la enésima genialidad de Kylian. Tras un gran regate dentro del área, la estrella gala desequilibraba la balanza justo antes de marcharse a vestuarios.

Los pupilos de Didier Deschamps iniciaron la segunda mitad como terminaron la primera y en cuestión de ocho minutos aumentaron su ventaja. Olise frotó la lámpara y Barcola definía a la perfección para subir el segundo tanto al luminoso. Con el segundo tanto, Francia comenzó a gustarse y nuevamente la conexión Olise-Mbappé hizo de las suyas. El madridista aprovechó otra asistencia del futbolista del Bayern para firmar el 3-0.

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Las notas de Francia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

M. Maignan [6]

Jules Koundé [5,5]

D. Upamecano [7]

W. Saliba [6]

Lucas Digne [6]

A. Tchouaméni [6,5]

Adrien Rabiot [6,5]

Michael Olise [9] Se quedó a centímetros de marcar el gol de este Mundial. Pase de genio en el tanto de Barcola. Doblete de asistencias gracias al 3-0.

Se quedó a centímetros de marcar el gol de este Mundial. Pase de genio en el tanto de Barcola. Doblete de asistencias gracias al 3-0. O. Dembélé [4,5]

B. Barcola [7] Gran definición en el 2-0.

Gran definición en el 2-0. Kylian Mbappé [9] El palo le negó el tanto a la media hora de partido. Firmó un auténtico golazo al filo del descanso. Su doblete llegó tras una nueva conexión de gol con Olise.

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Los cambios de Didier Deschamps ante Suecia: Désiré Doué [6], Malo Gusto [5], Theo Hernández [5], Cherki [Sin calificar] y Mateta [Sin calificar].

Las notas de Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

J. Widell [6,5] Manos de mucho nivel en la primera parte, pero no pudo hacer nada ante la genialidad de Mbappé.

Manos de mucho nivel en la primera parte, pero no pudo hacer nada ante la genialidad de Mbappé. D. Svensson [4]

G. Lagerbielke [4]

Victor Lindelof [4,5]

G. Gudmundsson [5]

E. Stroud [4]

Yasin Ayari [4]

Lucas Bergvall [4]

A. Elanga [5,5]

Alexander Isak [5]

V. Gyokeres [4,5]

Los cambios de Graham Potter ante Francia: Taha Ali [4,5], Besfort Zeneli [4,5], B. Nygren [Sin calificar], M. Svanberg [Sin calificar] y Nilsson [Sin calificar].