María Trigo 01 JUL 2026 - 14:59h.

Beccacece, Koeman y Bielsa han sido los últimos en caer

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Sin contemplaciones. El Mundial 2026 está siendo una completa trituradora de entrenadores y solo estamos en dieciseisavos. El último en caer ha sido Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador. La derrota contra México (2-0) que significó su eliminación de la Copa del Mundo ha hecho que él mismo sea el que diga adiós. Este despido se suma a los otros seis que ya ha habido.

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial. Por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece.

Los otros seis entrenadores que están en el paro

A la salida del técnico argentino de Ecuador hay que sumar que en las últimas horas se han ido a la calle Marcelo Bielsa (Uruguay) y Ronald Koeman (Países Bajos), que se sumaron a las salidas de Sabri Lamouchi (Túnez), Hong Myung-Bo (Corea del Sur), Steve Clarke (Escocia) y Miroslav Koubek (República Checa).

La lista de paro la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi con un detalle no menor: su destitución fulminante se dio un día después del debut de Túnez con una goleada por 5-1 a manos de Suecia. Hervé Renard tomó su lugar en el banquillo, pero el panorama no cambió mucho, pues sucumbieron por 0-4 ante Japón, y por 1-3 frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos.

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El 28 de junio, un día después del fin de la fase de grupos, se anunció que los directivos de las selecciones de Corea del Sur ( y Escocia habían decidido vaciar sus banquillos y entrar en una fase de renovación al fracasar sus seleccionadores en la misión de llevar a sus equipos a la fase de dieciseisavos de final.

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Los Guerreros de Taeguk, de Hong Myung-Bo, terminaron su campaña en el grupo A por detrás de México y Sudáfrica. No sumaron más que los tres puntos de la jornada inicial a expensas de República Checa, por lo que no se situaron entre las ocho mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final. Hubo hasta gente que le borró la cara.

Por otra parte, Clarke anunció su renuncia como técnico del Ejército Tartán una vez se confirmó la eliminación en el grupo C y puso fin a siete años al frente del equipo nacional. Los escoceses solo ganaron uno de los tres partidos, frente a Haití por 0-1 en el estreno. Y cayeron con Marruecos por 1-0 y Brasil por 3-0.

Tres despedidas más

Miroslav Koubek renunció el 29 de junio a la conducción de República Checa tras quedar eliminados en la fase de grupos sin haber ganado un partido y con solo un punto de 9 posibles en las alforjas. La Federación Checa de Fútbol aceptó la salida de Koubek de mutuo acuerdo.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa anunció este martes su despedida de la selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande". Bielsa admitió hoy que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

Horas antes, Ronald Koeman había informado a la Federación Neerlandesa de Fútbol que "no renovará su contrato que expira como entrenador de la selección" de su país. Su decisión la había adelantado la noche del lunes tras caer eliminado su equipo ante Marruecos en una tanda de penaltis de los dieciseisavos de final., concluyendo así su segundo periodo como entrenador nacional. En el mismo comunicado el entrenador indicó sus planes de futuro: "Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento".