Diego Forlán acepta el ofrecimiento de Agüero para sustituir a Bielsa en Uruguay

Juan Pérez 29 JUN 2026 - 11:48h.

La Celeste busca técnico para una nueva etapa, y suena Marcelo Gallardo

Marcelo Bielsa explica el cambio de Fede Valverde y confirma que el de Muslera “lo pidió” el propio portero

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Marcelo Bielsa tiene las horas contadas como seleccionador de Uruguay tras uno de las mayores decepciones de los charrúas en un Mundial, y su sustituto es ahora una cuestión de estado. Las dudas por las formas, el enfado de estrellas como Fede Valverde y el estilo de un bloque que sólo ha conseguido dos puntos en un grupo ante Cabo Verde y Arabia Saudí dejan abierto el puesto a un cambio drástico donde aparecen nombres como Marcelo Gallardo o el propio Diego Forlán.

La despedida de Bielsa apunta al martes en una rueda de prensa desde el Estadio Centenario par dar carpetazo a una decepción sin comparación, pero el presente de la Celeste necesita un nuevo timón. En ese trance el propio Sergio Agüero desde su programa La Casa del Kun, fue el iniciador de una conversación para darle las llaves de Uruguay a Diego Forlán, que después de su retirada se ha pasado a los banquillos.

En una conversación repleta de fútbol donde se habla del malestar y de los dilemas de muchos jugadores desde el vestuario, el propio Agüero invita a Forlán a decidir qué haría si le llama la la AUF (Federación Uruguaya de Fútbol). Su respuesta es automática porque ni se lo pensaría, y es curiosa la respuesta de Agüero que le pide dejar a Valverde en el bloque. Aún así la historia está lejos de tener un final amigable para el conocido atacante de Atlético de Madrid, Manchester United y Villarreal.

La experiencia de Diego Forlán como entrenador está lejos de ser la mejor para dar el paso hacia una selección, cualquiera que sea. Sólo ha pasado por los banquillos de Peñarol y Atenas de San Carlos, este último equipo de la segunda división de Uruguay, y no terminó con buenas sensaciones. En Peñarol no llegó a estar un año, porque fichó en diciembre de 2019 y fue cesado en agosto del siguiente año, mientras que el caso del Atenas fue incluso peor. Su fichaje, Grupo Pachuca mediante, sólo duró 12 partidos porque sumó 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

El propio Forlán comentó en el programa que esta Uruguay "venía con problemas internos, no llegábamos de la mejor manera. Los jugadores algunos llegaban bien como Valverde, aunque otros llegaron lesionados o poca actividad. Si Darwin hubiese sido el del año pasado con el Liverpool estamos hablando de tres o cuatro jugadas de España por lo menos habría rematado el arco. No ligamos. Tuvimos mala suerte, porque los cuatro goles fueron cuatro errores". Una reflexión dura para la realidad del bloque que ahora espera nuevo listado de nombres para obtener seleccionador entre los que aparece el argentino Marcelo Gallardo.