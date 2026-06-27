Lucas Gatti 27 JUN 2026 - 23:59h.

Iker Muniain dirigirá a San Lorenzo, su exclub como jugador

Iker Muniain se despide del CD Derio y ya tiene un nuevo destino

Compartir







Iker Muniain regresará al fútbol argentino. Pero no como futbolista, ya que se retiró hace más de un año, sino como entrenador. Será el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro, siendo su primera experiencia en un equipo en la máxima categoría.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el navarro tuvo una reunión virtual en las últimas horas con varios dirigentes del Ciclón y aceptó el desafío de dirigir en el último club donde colgó los botines. Hay un acuerdo de palabra por el salario del entrenador, que llegará entre martes y miércoles a Buenos Aires para firmar un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Iker estaba de vacaciones junto a su familia cuando recibió el llamado de Marcelo Culotta, presidente la institución azulgrana, y enseguida aceptó el reto de regresar a la Argentina. “San Lorenzo es adictivo”, había manifestado en febrero pasado, durante su último viaje relámpago a Buenos Aires para observar de cerca el encuentro de su exequipo contra San Martin de San Juan en el Nuevo Gasómetro.

Durante esa charla virtual, Muniain también habló con el manager Guillermo Franco, el ex futbolista del Villarreal entre 2005 y 2009 bajo la conducción de Manuel Pellegrini. Y todo quedó arreglado de palabra, que luego será abrochado en un contrato que se firmará la semana que viene.

PUEDE INTERESARTE Iker Muniain aparece en el horizonte del Athletic como posible fichaje para su nuevo proyecto

Iker Muniain finalizó su acuerdo con el Salamanca

El navarro quiere hacerse cargo de la pretemporada cuanto antes, ya que San Lorenzo volverá a competir el 25 de julio por la primera fecha del torneo Clausura, una semana después de que finalice la Copa del Mundo 2026. El oriundo de Pamplona estaba dirigiendo al Salamanca FC, que milita en la Segunda Federación. En principio, arribaría al club argentino con varios de sus colaborados como Yoel Sola y Joxean Álvarez, y un preparador físico.

Después de haberse retirado como futbolista a mediados de 2025 con la camiseta azulgrana, el pamplonica tomó las riendas de CD Derio. Con el equipo de la quinta división, estuvo cerca de lograr el ascenso y su trabajo provocó el llamado de Salamanca, de la cuarta categoría. Aceptó la propuesta, pero el llamado de San Lorenzo cambió sus planes, ya que en su contrato figuraba una cláusula de salida por si lo llamaba el conjunto sudamericano. En las próximas horas, va a aplicar la cláusula y firmará con el Santo, donde será su primera experiencia en un equipo de Primera.

La idea de Muniain es darles más rodaje a los juveniles de la cantera del Santo y traer refuerzos, aunque está enterado del bajo presupuesto que tiene el club para sumar jugadores. El español tiene el apoyo de la mayoría de los dirigentes, aunque algunos son reticentes a su llegada por la falta de experiencia como director técnico. Muchos hinchas en las redes sociales reflejan el entusiasmo por la llegada de Iker, ya que dejó muy buenos recuerdos su paso por la institución. Otros, en cambio, se mostraron disconformes por la elección de este, ya que preferían un entrenador con más experiencia.

Muniain será el sucesor de Gustavo Álvarez, que fue removido de su cargo por diferencias con la actual dirigencia comandada por Marcelo Culotta, que asumió el 1 de junio pasado y estará al frente de la institución de Boedo hasta diciembre de 2027.