Iker Muniain se despide del CD Derio y ya tiene un nuevo destino

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 10:36h.

Dice adiós tras un año en su primera aventura como entrenador

Iker Muniain aparece en el horizonte del Athletic como posible fichaje para su nuevo proyecto

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Iker Munain sigue adelante su aventura en los banquillos abriendo una nueva etapa. Tras colgar las botas después de su última experiencia de la mano de San Lorenzo, el navarro decidió comenzar su aventura como entrenador el CD Derio, en el que ha estado una temporada, y del que se ha despedido para enrolarse en las filas del Salamanca UDS.

Este mismo domingo Iker se despedida del CD Derio después de una buena temporada en la que incluso ha disputado la fase de ascenso, aunque no consiguió llegar hasta el final para lograrlo. "Hoy me toca despedirme del Club Deportivo Derio, y lo hago con el corazón lleno. No podría haber imaginado un lugar mejor para empezar mi camino como entrenador. Lo que hemos vivido esta temporada es un regalo que me llevo para siempre", comenzaba escribiendo en su perfil de Instagram.

Pues bien, Iker Munain se despide del CD Derio para fichar por el Salamanca UDS. Tal y como informa El Correo, el navarro afrontará ahora una nueva aventura en el conjunto salmantino que compite en el Segunda RFEF. De hecho el propio club aún no lo ha confirmado, pero no tardará mucho en hacerlo. Hace apenas unas horas publicó un vídeo en sus redes sociales anunciando que habría novedades que ilusionarían a los aficionados.

En dicho vídeo aparece una persona a la que no se le ve el rostro con la camiseta del equipo y a la que se le pregunta: "¿Por qué el Salamanca?". Su buen hacer, sumado a su pasado rojiblanco, y sonando incluso para los escalafones inferiores del conjunto vasco, le convierten en un uno de los nombres más ilusionantes del fútbol modesto. Todo apunta a que será en cuestión de horas cuando por fin se acabe resolviendo el futuro de Iker Muniain en los banquillos.