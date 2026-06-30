Lionel Scaloni no se va de la Selección Argentina: cuándo se produjo el acuerdo y cuántos años seguirá

Lucas Gatti 30 JUN 2026 - 15:14h.

Según hemos podido saber, ha quedado sellado el entendimiento para prolongar la relación por cinco años más

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Mientras la selección argentina continúa enfocada en el Mundial, la dirigencia de la AFA y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya tienen resuelto uno de los temas más importantes del futuro del equipo: existe un acuerdo de palabra para extender el contrato del entrenador hasta 2031. Según pudo saber ElDesmarque, aunque todavía no hubo firma, ambas partes consideran que el entendimiento está cerrado y la oficialización quedará para después de la Copa del Mundo.

La decisión refleja la confianza absoluta que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantiene sobre el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado. La prioridad de todos es no desviar la atención del plantel en plena competencia, por lo que la firma del nuevo vínculo se realizará una vez finalizada la participación argentina en el Mundial.

El actual contrato de Scaloni vence después de la Copa del Mundo y, si bien en los últimos meses existieron reuniones y conversaciones entre las partes, en las últimas horas quedó sellado el entendimiento para prolongar la relación por cinco años más, hasta 2031.

La renovación representa una fuerte apuesta de la dirigencia para garantizar la continuidad de un proyecto que cambió la historia de la Selección Argentina. Desde que asumió en 2018, Scaloni construyó un equipo competitivo, recuperó la identidad futbolística y logró conformar un grupo que volvió a colocar al seleccionado entre las principales potencias del mundo.

Durante su ciclo llegaron los títulos más importantes: la Copa América 2021 en el Maracaná frente a Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Estados Unidos. A esos logros se suma una impresionante regularidad en las Eliminatorias Sudamericanas y un recambio generacional que permitió mantener al equipo en la elite.

La intención de la AFA es que Scaloni sea quien lidere el proceso rumbo al Mundial de 2030 y también el ciclo posterior, consolidando una planificación de largo plazo que incluya la renovación del plantel y el crecimiento de nuevas figuras que acompañen a la actual generación.

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El entrenador de Santa Fe (Argentina) siempre manifestó sentirse cómodo trabajando junto a Claudio Tapia y con la estructura de la AFA. Esa sintonía fue determinante para alcanzar el acuerdo, que nunca encontró obstáculos importantes durante las conversaciones.

Por ahora, sin embargo, el foco está puesto exclusivamente en el Mundial. Ni Scaloni ni la dirigencia quieren que la renovación se convierta en un tema que distraiga al plantel en la búsqueda de un nuevo título. Por eso, aunque el acuerdo ya está cerrado de palabra, la firma de los documentos y el anuncio oficial esperarán hasta que finalice la competencia.

De no surgir ningún imprevisto, Lionel Scaloni continuará siendo el entrenador de la Selección Argentina hasta 2031, prolongando un ciclo que ya es el más exitoso y trascendente de las últimas décadas del fútbol argentino.