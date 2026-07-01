Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 07:39h.

El técnico argentino niega que tuviera algún problema con el jugador del Real Madrid, pero desconoce si hay algo más

Fede Valverde pasó del brutal enfado por su sustitución a ejercer de capitán consolando a sus compañeros

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El vestuario de la selección de Uruguay ha saltado por los aires. Lo hizo antes del partido frente a la Selección Española, y ahora, Marcelo Bielsa ha salido a dar explicaciones en una extensa rueda de prensa en la que señala a algún jugador dentro del seleccionado. El técnico argentino se ha visto obligado a relatar todo lo sucedido durante los últimos días en la concentración de la Celeste, a desmentir algunas situaciones y a matizar otras. Una de ellas es el caso de Fede Valverde, jugador del Real Madrid, a quien diversas informaciones apuntan como uno de los focos de insurrección del vestuario charrúa.

En este sentido, Marcelo Bielsa explica que, por su parte, nunca hubo inconveniente alguno con el jugador: "Yo nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Creo que él es merecedor, y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece. Fue un jugador que juega la cantidad de partidos que juega al año...", explica.

Y es que, siendo la polivalencia uno de los valores más importantes del jugador del Real Madrid, el técnico argentino interpretó que podía necesitarle en diferentes puestos: "Es un jugador que yo, cuando empezó el trabajo de la eliminatoria, le dije 'mira, puede que necesite que juegue de lateral, y le nombré cinco punteros, cinco de los extremos izquierdos top, a los que él anuló en la cantidad de partidos que jugó en esa posición en el Real Madrid. Puede que juegue de extremo, y le conté los partidos de altísimo nivel que el protagonizo jugando en esa posición. O puede que juegue en su posición natural, que es volante interior'. Entonces la respuesta de él fue de absoluta generosidad, en el puesto que necesite", detalla, destacando la predisposición del centrocampista.

Marcelo Bielsa y el cambio de Fede Valverde: "No le expuse"

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En este sentido, Marcelo Bielsa no cree que, al sustituirle frente a España, le estuviera señalando como culpable del mal partido de Uruguay: "Después a él le tocaron minutos en posiciones que no son las ideales, que él jugó de volante ofensivo en algunos minutos de algunos partidos. Obviamente esa no es la posición ideal de él, pero en el primer partido y en el segundo le resultó para nosotros, y dentro del escenario de opciones que yo manejaba, él se acomodó a la posición y creo que jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión generalizada, o por lo menos tuvo efecto en nuestro juego. Entonces yo creo que no lo expuse, creo que le demostré siempre un enorme respeto a la forma en que juega el fútbol", explica.

Eso sí, en su respuesta a un periodista, deja la puerta abierta a que, en cambio, Fede Valverde sí pueda tener un problema con él y así lo haya entendido la prensa: "Y lo demás no... Si existe algún conflicto, no está... Digo que existe algún conflicto porque no sé si la pregunta usted la formula conociendo algo que yo no conozco. Pero, si existe algún conflicto, ignoro el origen, porque yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido el respeto que he tenido, primero, por los minutos que juega en su equipo, que juega el 80 o el 90% de minutos máximos que tiene su equipo. Y, segundo, por el tipo de jugador que es", sentencia.