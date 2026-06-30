Siguen saliendo trapos sucios en Uruguay: del mensaje de Bielsa a la titularidad de Muslera con fiebre

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 14:27h.

Solo han pasado unos días desde la eliminación de Uruguay y siguen saliendo problemas en el vestuario de un Mundial para olvidar por completo

Diego Forlán acepta el ofrecimiento de Agüero para sustituir a Bielsa en Uruguay

Compartir







El Mundial está dejando más sorpresas de las esperadas. Sobre todo con algunas de las selecciones más fuertes y que partían como favoritas, pero que han acabado eliminadas en las primeras de cambio. Quizá la que podemos catalogar de mayor fracaso ha sido la Uruguay de Marcelo Bielsa, eliminada en fase de grupos después de perder contra España y empatar dos partidos contra Arabia Saudí y Cabo Verde. Precisamente estos últimos consiguieron el segundo puesto del grupo H con solo tres empates y los de Bielsa no fueron capaces de ganar un solo partido en toda esa fase de grupos.

El mensaje de Bielsa a sus jugadores

Este doloroso y temprano final para la selección celeste vino precedida de una crisis en el vestuario con los principales pesos pesados del vestuario rebelándose contra el ‘loco’ Bielsa. El motín estalló tan solo unas horas antes del partido decisivo que les enfrentaba a España y fue una piedra más en la pesada carga que han arrastrado internamente en el vestuario de Uruguay. El resto ya es de sobra conocido, la reacción de Bielsa con una periodista nada más caer eliminados, los gestos de Fede Valverde al ser sustituido en el momento más clave o las críticas a Muslera por su error en el gol de Baena. Pero lo que acaba de salir a la luz ha sido lo que les dijo el seleccionador a sus jugadores una vez se consumó la eliminación.

Según ESPN, Marcelo Bielsa acusó a los jugadores por este fracaso y les aseguró que se va muy triste de este Mundial. Su discurso fue dirigido a los más veteranos y a los que lideraron ese boicot hacía el seleccionador. “Me voy triste de este Mundial porque me habéis dejado solo”, fueron las contundentes palabras con las que ‘el loco’ se despidió de sus jugadores. Su llegada a Uruguay, saliendo por otro sitio completamente distinto al de los jugadores, es una muestra clara del divorcio que existe entre el técnico y los futbolistas uruguayos.

Muslera, con fiebre la noche antes de enfrentarse a España

Además de estas palabras, también ha salido a la luz, por boca del propio Diego Forlán, que Fernando Muslera habría saltado a jugar la primera parte del partido contra España con un cuadro febril. Unos síntomas de lo que estaban al tanto en cuerpo médico de Uruguay, pero que no se le informó a Bielsa hasta el descanso, lo que justifica su cambio y su error en el gol de Baena. “El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 grados de fiebre”, desveló Forlán en una entrevista a una radio uruguaya, explicando un poco el malestar del portero en esa primera parte. Un problema más para un Mundial que todo uruguayo quiere borrar de su memoria.