Tokyo despedirá a Ryonosuke Sato como un héroe: Las condiciones de su contrato con el Valencia CF

David Torres 01 JUL 2026 - 07:17h.

Será el jugador del club con el contrato más largo hasta la fecha

Ryonosuke Sato, fichaje cerrado: Comunicado oficial del FC Tokyo

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ValenciaSi nada da un giro radical, Ryonosuke Sato será jugador del Valencia CF a partir del próximo mes de julio cuando firme su nuevo contrato con el conjunto de Mestalla. En el club y en Japón nadie lo da por oficial hasta que pase el pertinente análisis médico antes de la firma. Parece que, a sus 19 años, está a llamado a ser el primer japonés que haga historia en Valencia. El comunicado oficial del FC Tokyo reconociendo la operación de traspaso y desconvocando a Sato no dejaban dudas de su siguiente paso: vestir de blanquinegro.

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Las condiciones del contrato de Ryonosuke Sato con el Valencia CF

Pero es que, además, a medida que pasan los días, se van conociendo detalles de su contrato con los de Mestalla. El precio de traspaso, según ha venido informando ElDesmarque, es de cuatro millones de euros, que el Valencia CF pagará en cómodos plazos (cinco, según algunas fuentes consultadas) y ahora, además, ya se conoce la duración del mismo. Así, el periodista que desveló el fichaje, Kazu Kakiuchi, asegura que firmará cinco temporadas con los de Mestalla, hasta 2031 para ser exactos. Será el jugador del club con el contrato más largo hasta la fecha.

El FC tokyo se quedará un porcentaje de una futura venta y el salario del futbolista entra dentro de los parámetros que el Valencia CF puede pagar. Los últimos flecos que quedaron por definir tenían que ver con derechos de imagen, ya que un futbolista de su proyección acarrea tras de sí infinidad de contratos publicitarios para un vasto mercado como es el asiático y el Valencia CF no quiere quedarse fuera de ese reparto económico. Son, en todo caso, detalles que no cambiarán el signo de un contrato que está a punto de cerrarse. Sato tiene ante sí la oportunidad de convertirse en el primer japonés que debute con el primer equipo che; sin duda un hito cultural en los 107 años de vida del club.

Despedido como una estrella, pendiente del visado

Antes de venir, "el jueves 2 de julio se celebrará en el estadio Ajinomoto un encuentro con los aficionados y seguidores del jugador Ryunosuke Sato, quien ha anunciado su salida del equipo para prepararse para un traspaso", explica el FC Tokyo en un comunicado oficial.

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"Firmaremos autógrafos y nos tomaremos fotos con 200 afortunados ganadores seleccionados por sorteo entre los miembros registrados como SOCIO, MIEMBROS OFICIALES PREMIUM. Además, planeamos tomar una foto grupal conmemorativa con Ryunosuke Sato y todos los asistentes al evento (incluidos los no miembros)", explica la entidad nipona.

A partir de ahí, cuando tenga el visado para viajar, vendrá a España para firmar por el conjunto de Mestalla tras la revisión médica.