David Torres 29 JUN 2026 - 12:25h.

Acuerdo encarrilado por Ryonosuke Sato: las condiciones de su fichaje por el Valencia CF

Ha sido desconvocado para la pretemporada del club japonés

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ValenciaEl Valencia CF y el FC Tokyo han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ryonosuke Sato tal y como ha dado a entrever el club japonés en su web oficial. "Aviso de salida oficial. En cuanto al jugador Ryunosuke Sato, no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia. Les informaremos nuevamente una vez que se haya tomado una decisión formal sobre su futuro", ha explicado el conjunto nipón en su página confirmando un secreto a voces: está fichado por 4 millones de euros a pagar en cómodos plazos.

Ryonosuke Sato, pruebas médicas, presentación y pretemporada

Tras este anuncio, Ryonosuke Sato, vendrá a España para pasar las pruebas médicas; firmar su nuevo contrato, ser presentado y sumarse a la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán. El acuerdo entre clubs estaba claro hace días pero todo se retrasó por algunos flecos con el contrato del jugador que todavía se están ultimando pero que, como ha venido informando ElDesmarque, no tendrían por qué torpedear la operación.

La prueba evidente es que su club ya no cuenta con él para hacer la pretemporada mientras que en Mestalla lo dan como acuerdo encarrilado. Se le espera en la ciudad en los próximos días para seguir con el proceso del fichaje e incorporarlo al club.

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¿Quién es Ryonosuke Sato?

El Valencia CF está a un paso de oficializar el fichaje de una de las grandes joyas del fútbol asiático: Ryunosuke Sato. Con apenas 19 años, este talentoso centrocampista ofensivo del FC Tokyo ha maravillado a todos en la J1 League gracias a su desborde, visión de juego y pegada, virtudes que ya le han valido para dar el salto a la selección absoluta de Japón. Pese a su juventud, el nipón ya sabe lo que es tocar metal a nivel internacional tras proclamarse flamante campeón de la Copa Asiática Sub-23 a principios de este 2026, un torneo en el que además fue el auténtico líder de su país al coronarse como el máximo goleador de la competición. Mestalla se prepara para recibir a un futbolista con un palmarés precoz y un potencial tremendo que promete revolucionar el ataque blanquinegro. Antes, en el Mundial sub 20 de Chile el Valencia CF lo detectó y ahora lo ha fichado.