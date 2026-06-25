David Torres 25 JUN 2026 - 09:31h.

El club pagará 4 millones de euros por él en cómodos plazos

Acuerdo encarrilado por Ryonosuke Sato: las condiciones de su fichaje por el Valencia CF

Compartir







ValenciaEl Valencia CF tiene encarrilado el fichaje de Ryonosuke Sato. Acordadas las cantidades de su traspaso (4 millones de euros a pagar en cinco cómodos plazos) parecía todo definido para que el futbolista se pueda incorporar a la pretemporada del primer equipo y empezar a convencer a Carlos Corberán para que le haga hueco en su plantilla que tendrá 25 fichas tipo A y 3 tipo B. El Valencia CF sigue a Ryonosuke desde el Mundial sub 20 de 2025 y, cuando surgió la oportunidad de ficharlo no lo dudó.

PUEDE INTERESARTE El día que el Valencia CF conoció y se enamoró de Ryonosuke Sato

Además de la apuesta deportiva, también de fondo hay una apuesta comercial evidente para abrirse hueco en un vasto mercado de fans como es Japón, dónde en el pasado el Valencia CF dejó huella con futbolistas como Kempes o más recientemente con Pablo Aimar y el Valencia del doblete. Y ahí, en el aspecto comercial, es dónde el Valencia CF se ha encontrado la última traba del asunto. Y es que, según ha avanzado Marca, el Valencia CF quiere quedarse con parte de los derechos de imagen del futbolista de 19 años, uno de los más prometedores de su país y al que se le presume un éxito de mercadotecnia comparable a otras estrellas asiáticas que ya rompieron barreras.

El mercado asiático es propicio al fenómeno fan y, si Sato continúa con su proyección (mejor sub 23 de la Champions Asiática, mejor joven de la Liga japonesa etc...), por patrocinios puede ganar casi tanto como por partidos y el Valencia CF no quiere quedarse al margen del asunto.

PUEDE INTERESARTE Julen Agirrezabala se une a los pretendidos de Fernando Soriano para la portería del Dépor

La postura del Valencia CF

Con todo, y a pesar de estos detalles en las negociaciones, según ha podido saber ElDesmarque, en el Valencia CF hay fundadas esperanzas de que esta situación no termine por frustrar el fichaje que, a pesar de ser un desconocido, promete dar muchas alegrías al valencianismo. Será, si se cierra, el primer japonés en 107 años de historia que llegue al primer equipo.