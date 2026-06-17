El día que el Valencia CF conoció y se enamoró de Ryonosuke Sato

David Torres 17 JUN 2026 - 14:14h.

Casi un año antes de acometer su fichaje

Así juega Ryunosuke Sato y su último gol hasta la fecha: "El japonés con mas proyección de los últimos años"

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ValenciaEl Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje de Ryonosuke Sato por 4 millones de euros a pagar en cómodos plazos y llevarse de paso a la gran estrella emergente de Japón, por la que suspiraban otros clubes del Viejo Continente como el Feyenoord o. el Borussia Dortmund. Pero el jugador japonés no aparece de la nada en el radar del Valencia. De hecho, el club, según ha podido confirmar ElDesmarque, hace mucho tiempo que lo sigue.

Cuándo estalló Ryonosuke Sato

Cierto es que el gran escaparate de Sato fue la Copa Asiática Sub-23 de la AFC, disputada en enero de 2026 en Arabia Saudí, dónde Japón se proclamó campeona, con Sato como goleador (anotó cuatro tantos y uno en la final, en la que venció a China por 4-0). Por si fuera poco, el extremo y atacante del FC Tokyo jugó todos los seis encuentros y fue elegido como mejor jugador de la competición, además del máximo goleador. Sin embargo, el Valencia CF lo tenía "fichado" de antes.

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Desde cuándo lo sigue el Valencia CF

Fue exactamente medio año antes, en el Mundial sub 20 de Chile cuando el Valencia CF le puso el ojo. ElDesmarque ha podido confirmar que el primer informe, y muy positivo por cierto, que existe de Sato en el club data de octubre de 2025. Mundial Sub-20 en la que en el que Sato era uno futbolista prometedor y destacado de una selección como la japonesa que llegó a cuartos de final.

Aquella temporada Sato, que formaba parte del primer equipo del FC Tokyo desde 2024, se la pasó la cedido en el Okayama en la J1 League, donde disputó 28 partidos con 6 goles y 2 asistencias. Eso le valió ser incluido en la selección japonesa que un 9 de octubre de 2025 tuvo contra las cuerdas a Francia. Aquel día Japón perdió (0-1) pero el fútbol no fue justo con ellos. Japón tuvo 24 intentos de gol, de los cuales ocho fueron a puerta, tres de ellos al poste. Francia sólo se espabiló en la prórroga, porque en los primeros 90 minutos, los japoneses tuvieron más del doble en ambos aspectos.

Aquel día, un técnico del Valencia CF, eran los tiempos todavía de Miguel Ángel Corona como director deportivo, estaba en las gradas y quedó prendado de Sato. El informe que hizo poniéndolo en valor fue la primera vez que el Valencia CF se enamoró de Sato.

Ya en 2026, de vuelta en el FC Tokyo, disputó los primeros partidos de la temporada antes de que el Valencia dejara encarrilada su incorporación y tras ser la estrella rutilante de Asia que hoy en día es.