El acuerdo está ultimado a falta de unos flecos: es mediapunta, no hombre de banda

Ryunosuke Sato y los japoneses que jugaron en el Valencia CF antes que él: la conexión con Kempes y Aimar

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ValenciaEl Valencia CF ultima la llegada de Ryunosuke Sato, extremo y mediapunta japonés de 19 años y una de las estrellas incipientes en Japón. Futbolista del Tokyo, el joven jugador se incorporará al Valencia CF a cambio de 4 millones de euros si supera todos los trámites y el reconocimiento médico. Será el tercer jugador del país del sol naciente que se vista de blanquinegro y el primero que podrá debutar con el primer equipo si Carlos Corberán lo considera oportuno. Es una apuesta de Lisandro Isei que está encaminada y falta únicamente cerrar algunos detalles para darla por concluida.

¿Quién es Ryunosuke Sato?

Ryunosuke Sato (Nishitokio, Tokio, Japón, 16 de octubre de 2006, tiene 19 años) es un futbolista japonés que juega como centrocampista ofensivo y extremo en el FC Tokyo. Formado en la cantera del club tokiota, debutó como profesional con solo 16 años y rápidamente se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol japonés. Internacional en las categorías inferiores de Japón y habitual en la selección sub-23, destaca por su creatividad, técnica, capacidad de regate y llegada al área. Con 1,71 metros de altura, pie derecho y contrato hasta 2028, Sato ha sido reconocido por su progresión en la J-League y es considerado uno de los jóvenes talentos con más potencial para dar el salto al fútbol europeo en los próximos años.

Todos sus logros

Entre sus logros destacan haber sido elegido el mejor jugador joven de la liga japonesa el año pasado; el futbolista más precoz en disputar eliminatorias mundialistas con Japón; mejor jugador y máximo goleado de la Copa Asia sub 23 este año AFC U-23 Asian Cup 2026 (es el torneo de selecciones más importante de toda Asia) y, tras haber disputado 19 partidos en Primera, ha sido seleccionado en el All Star de la liga japonesa.

Lo que opinan los analistas: "Es un 10, no en banda"

Japón es una liga poco conocida en España, de ahí que la mejor forma de conocer a un futbolista sea ir a los analistas que lo ven semana tras semana. Uno de ellos, Ryo Nakagawara, considera que Ryunosuke Sato es un futbolista ofensivo muy técnico, destacado por su excelente primer toque, control en espacios reducidos, agilidad y capacidad para girarse y progresar con balón mediante conducciones cortas y cambios rápidos de dirección.

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Su perfil encaja más como mediapunta o creador entre líneas que como extremo puro

Su perfil encaja más como mediapunta o creador entre líneas que como extremo puro, ya que sobresale en la combinación asociativa, la recepción entre líneas y la visión para generar juego, aunque todavía debe mejorar la consistencia de sus decisiones y su producción en el último tercio.

"Defensivamente aporta trabajo, presiona con inteligencia y recorre grandes distancias, pero su reducido tamaño y falta de potencia física limitan su eficacia en duelos, juego aéreo y situaciones de contacto", explica. Nakagawara considera que uno de los principales errores en su desarrollo ha sido utilizarlo demasiado abierto en banda, cuando su mayor potencial está en una posición más centrada como “número 10”, donde puede explotar mejor su creatividad, técnica y capacidad para conectar con sus compañeros.

Puede desempeñarse como falso 9, segunda punta o mediapunta según las necesidades del sistema.

En España, Javi Mera, se centra en analizar los datos según los cuales sobresale en el pase corto y medio, se sitúa entre los mejores de la liga en pases progresivos; tiene un buen porcentaje de regates y aporta defensivamente por encima de la media. A partir de estos indicadores, define a Sato como un futbolista muy versátil que conecta el juego, combina con sus compañeros, presiona, progresa con balón y puede desempeñarse como falso 9, segunda punta o mediapunta según las necesidades del sistema. Para Mera, no es un jugador que simplemente mantenga buenos promedios, sino uno que genera un impacto real cuando interviene. Aunque evita afirmar que sea el mayor talento joven de Japón, considera que los datos dibujan un perfil técnico, polivalente y con amplio margen de crecimiento, especialmente en el apartado goleador; si desarrolla esa faceta, entiende que su techo competitivo es muy alto y señala además que la Eredivisie lleva tiempo siguiendo este tipo de perfiles.

Su último gol hasta la fecha

La mejor forma de conocer al futbolista es verlo. Su último gol hasta la fecha lo consiguió esta semana en el All Stars de la Liga japonesa. En él demuestra varias cosas: que es diestro, capacidad de asociación, buena conducción de balón, calidad técnica y buen remate desde media distancia.