David Torres 14 JUN 2026 - 10:20h.

Los detalles en rojo granate completan la equipación

Se filtran las posibles camisetas del Valencia CF 2025-26 y llegan a España

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ValenciaSiguen las filtraciones respecto a la camiseta que lucirá el Valencia CF en la temporada 2026-27 y que, lo normal, es que sea presentada antes del inicio de la pretemporada. Blanca la primera, azul la segunda y con detalles granates en la camiseta de juego son lo que se conocía hasta la fecha. Pero ahora, además, se ha desvelado el resto de la equipación.

Así, según ha filtrado el portal especializado Opaleak, el Valencia CF volverá a jugar con pantalón blanco y medias blancas, como el año del Centenario o como hizo este año contra el Rayo en Mestalla. De esta forma, a su tradicional camiseta blanca, unirá si la filtración se confirma, el pantalón y las medias blancas, como acostumbraba a hacer desde 1924 hasta 1995. (Antes de 1924 alternó el calzón blanco y negro), y se quedó con el negro desde 1924 hasta que Paco Roig lo modificó a finales del siglo pasado.

Respecto a la primera camiseta, cabe destacar que se confirma que llevará detalles en cuello y mangas del color rojo granate, también conocido como Torino. No es un detalle al azar pues el rojo ‘Torino’ es el segundo color más utilizado por el Club a lo largo de más de cien años de historia solo por detrás del blanco. Desde finales de los años 20 dotó de un carácter especial a la camiseta del Valencia CF de una forma recurrente hasta la década de los 70. Años más tarde, Puma lo recuperaría con éxito para la temporada 2021-22, cautivando de nuevo a la grada con esa camiseta cargada de legado que evocaba las grandes tardes, desde el debut en Primera en 1931 o la final de Copa en 1934. La temporada pasada regresó como referencia a un pasado glorioso que forma parte de la identidad del Valencia CF.

La segunda es azul con detalles en naranja y aún habrá una tercera camiseta.

Como en el centenario

Durante la temporada del centenario, el Valencia CF recuperó de forma puntual el pantalón blanco, que ha venido usando cuando lo necesitaba por coincidencias con el rival, pero no en Mestalla, dónde vuelve siete años después. En juego está salvarse, pero también romper precisamente siete años de sequía alejados de las competiciones europeas, desde que Peter Lim decidió sustituir a Marcelino y Mateu Alemany a principios de la temporada 2019-20.