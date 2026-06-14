Qué bien se vive en Valencia

Tres jugadores se sobrepusieron a los pitos y se despidieron dando la vuelta a Mestalla: El adiós de Comert

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El otro día pensaba en Eray Cömert cuando hacía cábalas sobre el mercado de fichajes del Valencia CF. El suizo se despidió de la afición sobre el césped de Mestalla en el último partido de LALIGA pero, la experiencia nos dice que, hasta que no manda el típico mensajito en redes sociales, esas despedidas no son oficiales. Dieng o De Haas son el ejemplo. Todos sabemos que son jugadores del Valencia CF desde marzo o antes, pero hasta esta semana no se despidieron de sus clubs y lo hicieron por Instagram. Mientras, Eray no lo ha hecho ¿A qué espera? ¿Al Valencia CF? ¿A que le hagan la oferta que le insinuaron que le harían? Ustedes han votado en nuestra encuesta y se lo quedarían. Yo también, si no hay alternativas mejores en el mercado.

Pero ¿saben por qué creo también que se espera? Porque en Valencia y en el Valencia CF se vive muy bien. No hay problemas de pagos y la pasión con la que vive su hinchada el fútbol te engancha. Además, con echarle la culpa de todo a Peter Lim (que la tiene), en muchos casos te escapas de puntillas cuando vienen mal dadas. La temporada pasada dejó heridas, fracturas, desavenencias internas.... Pero como todos los años. La tensión y el nivel de estrés de estar hasta la 37 sin asegurar la permanencia genera grietas.

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¿Son tan grandes como para hacer inestable la convivencia entre el entrenador y algunos jugadores del vestuario? Si lo son, tienen fácil solución en verano. El que no quiera estar en el Valencia: que traiga una oferta que justiprecie su valor y que salga.

Guido, es la hora de contestar

Hablando de estar o no en el Valencia, esta semana Guido se quedó sin Mundial. El Valencia CF lo espera. Su mejor oferta son tres temporadas (la última susceptible a pequeñas variables fáciles de conseguir). Corberán y Gourlay lo consideran una pieza esencial y un servidor, que cree que Guido es un futbolista estratosférico para este Valencia, estaría encantado que renovara. Dicho esto, creo que, como muestra de agradecimiento al club que lo sacó del ostracismo de la Premier y le permitió rendir a su mejor nivel en años, debería de contestar a la propuesta antes del comienzo de la pretemporada. Es lo menos que le debe a este club y a la afición que lo ha idolatrado y le ha acogido con tanto cariño. Tic tac, tic tac. Yo confío en que su respuesta sea positiva, pero deseo, sobre todo, que sea rápida; cosa que no tengo nada clara. Él, entretanto, sigue de vacaciones y de asado con sus amigos. Normal. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com