David Torres 11 JUN 2026 - 08:55h.

Se despidió del Al Ahly y firmará por tres años con el Valencia CF

El Valencia CF se abona al modelo Dieng y De Haas: quiere dos fichajes más antes de julio

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ValenciaEl mediocentro Aliou Dieng, de 28 años e internacional absoluto con Mali pero sin experiencia en Europa, ha firmado un contrato de hasta tres campañas con el Valencia CF tal y como dejó entrever Ron Gourlay en febrero y se confirmó un mes después y dio por hecho su entrenador Carlos Corberán. El jugador llegará libre al club de Mestalla, que ya estudió su fichaje para el mercado de invierno pero que finalmente no acometió la operación.

Ahora, ya con la temporada acabada en su actual club, el futbolista se ha despedido del Al Ahly y de los fans de Egipto para enrolarse como futbolista del conjunto de Mestalla. Será el segundo fichaje del año tras conocerse la llegada de De Haas.

El mensaje de Aliou Dieng

El Al Ahly, la afición y Egipto han sido mi hogar durante los últimos siete años. Llegué siendo un niño y ahora me voy como un hombre, padre, esposo y, en la cancha, un jugador muy realizado. Cumplí todos mis sueños y alcancé todo lo que me propuse al venir aquí, y fue un gran honor portar el brazalete de capitán.

Juntos, como equipo, como la familia de la afición del Al Ahly, logramos cosas especiales, batimos récords e hicimos historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de ello.

Quiero agradecer sinceramente a todos los que han formado parte de este camino: el presidente y capitán Mahmoud Elkhateib, el capitán Sayed Abdhafiz, los miembros de la junta directiva, todos mis compañeros, todos los entrenadores, el personal (tanto dentro como fuera del campo), y la afición del Ahly, que siempre nos ha apoyado incondicionalmente.

Ellos contribuyeron a que estos años fueran inolvidables. Compartimos recuerdos imborrables y victorias increíbles, tanto en casa como fuera.

Ahora, es momento de un nuevo reto y un nuevo capítulo en mi carrera. Me marcho con mucha gratitud y hermosos recuerdos.

Extrañaré al club, a la afición y al país; siempre los llevaré conmigo.

Aliou Dieng.

Previamente, su club también se despidió de él en redes