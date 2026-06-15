Es el tercer japonés en la historia del club, ninguno debutó en la élite

El Valencia CF negocia la llegada de Ryunosuke Sato

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ValenciaEl Valencia CF negocia la llegada de Ryunosuke Sato. Sorprende porque sea un futbolista japonés y de 19 años el próximo refuerzo para Carlos Corberán. Sin embaego, los 4 millones de euros que vale la apuesta y la competencia de clubs como el Feyenoord o el Borussia, lo convierten directamente en una alternativa para el primer equipo. Y eso lo hace especial. Tanto es así que, en caso de firmar y debutar con el conjunto de Mestalla, sería el primero en hacerlo en la élite con el Valencia CF, aunque no el primero en el club.

El Valencia CF y japón

No es casualidad que en Japón nacieran hace ya más de una década las primeras academias internacionales del Valencia CF. El club de Mestalla sembró allí una semilla con aquella mítica visita en 1979 -con Kempes y Arias a la cabeza- y volvió a sembrar en 2004 en una nueva gira tras haber conquistado el doblete en una época en la que Pablo Aimar, Ayala, Rubén Baraja o David Albelda eran uno de los grandes referentes del equipo y auténticas estrellas en Japón y en Asia, una afición muy dada a idolatrar futbolistas.

Y es que, pasan los años y el Valencia CF sigue teniendo tirón en Asia por varios motivos. Lo primero, porque a principios del siglo XXI ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA; una Supercopa de Europa y llegó a dos finales de Champions League casi de forma consecutiva. En aquella época, la del doblete, el conjunto de Mestalla. era reconocido mundialmente y tenía futbolistas de talla mundial con mucho predicamento en Asia como es Pablo Aimar. El internacional argentino fue la estrella de una gira que el Valencia CF realizó en el verano de 2004 en japón

Una peña en Japón y dos academias del Valencia CF

Aquel Valencia CF c semilla germinó hace más de una década en la VCF Academy de Japón que dirige Yoshio Nakatani desde 2010, lo que la convierte en las VCF Academies más antiguas de las que el club tiene en diversos mercados estratégicos de Asia, Europa y América. Además, cuenta con dos sedes en Kanazawa y Wakayama en las que entrenan cerca de un centenar jugadores.

De aquellos barros, estos lodos y hoy en día sigue existiendo la Peña VCF Nippon, que fue fundada en 2018 y hasta 2024 era la peña de fútbol español con más aficionados en el país. "Tiene más que las del Real Madrid o FC Barcelona" contaba su presidente y fundador Taka Okuyama en su última visita a Mestalla. "Ahora mismo son 76 japoneses, un chino y un español" según cuenta el fundador de la peña, es la más numerosa del país. Es más, el miembro de la VCF Nippon procedente de China no vive en Japón sino en su país de origen, pero allí no hay ninguna peña del Valencia CF por lo que se hizo de la más cercana a su país.

¿Cuántos jugadores japoneses ha tenido el Valencia CF en su historia?

El caso es que Sato no es el primer japonés que ha vestido la camiseta del Valencia CF.

El primero fue Hiroshi Ibusuki (cedido del Sevilla en la 2013-14), este delantero de dos metros pasó por el Valencia Mestalla en la etapa de Amadeo Salvo y Rufete, aunque no llegó a consolidarse en el primer equipo debutó con el filial valencianista.

Más reciente (2021-22) aterrizó en Mestalla Wadi Suzuki. El Valencia CF alcanzó un acuerdo con el Tokushima Vortis para hacerse con los servicios de Wadi Suzuki (Kanagawa, 31/01/2003). El joven delantero japonés de tan solo 18 años llegó cedido y estuvo un año en la cantera.

Ninguno llegó a la élite, reto que sí podría lograr Sato.