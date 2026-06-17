David Torres 17 JUN 2026 - 11:58h.

El Valencia CF quiere a Ramazani pero no se vuelve loco

Competencia por Largie Ramazani: la clave para que pueda ficharlo el Valencia CF

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ValenciaLargie Ramazani sigue dejando constancia en redes sociales de todo lo que hace. Ha estado de compras, de vacaciones en Miami y ahora regresa a sus raíces. Sus últimas imágenes, como se puede ver en los vídeos que comparte en su instagram oficial muestran como el extremo del Leeds, ccedido en el Valencia CF, ha sido recibido como un ídolo de masas en Buyumbura, la antigua capital de Burundi, ciudad más poblada del país y dónde reside el Gobierno.

De allí procede la familia de Largie, que está de visita estos días acompañado de su familia para, entre otras cosas, ser tentado por la selección del país que quiere reclutarlo para sus intereses. Recibido como un dios agasajado con canciones y demás ofrendas, el futbolista del Leeds cedido al Valencia, sigue siendo un objetivo prioritario en el mercado para los valencianistas (Gourlay viajó a tratar de acercar posturas con su club) y por el cual el conjunto de Meslla sigue negociando su llegada ha mostrado también cómo aprovecha los días para entrenar.

El futuro de Ramazani, aún por definirse

En ese sentido, el Valencia no se olvida de Ramazani y, según ha podido confirmar ElDesmarque, la opción de firmar por el conjunto de Mestalla en propiedad sigue sobre la mesa. No obstante, no parece una operación sencilla, ya que, aunque el Leeds no cuente con él, el Valencia todavía no llega a las pretensiones del conjunto inglés y este no ha dado todavía luz verde a la operación. El conjunto de Mestalla sabe que el Leeds no quiere a Ramazani y espera pacientemente para ficharlo. Gusta, sí; pero sin volverse loco. En todo caso, para evitar dudas y según avanzó Tribuna Deportiva, el fichaje del japonés Ryonosuke Sato no bloquea la llegada de Ramazani. Es más, el japonés y el belga, aunque pueden jugar no juegan en la misma posición. Ambos se desenvuelven en banda sí, pero Sato es más mediapunta, jugando con libertad, mientras que Ramazani se adapta mucho mejor a jugar por un costado.

¿Qué hace Ramazani en Burundi? ¿Fichaje para Las Golondrinas

Según explica la prensa local, a familia de Largie Ramazani (jugador del Valencia en la primera división española), su madre, su hermano Diamant Ramazani y Jordi Liongola llegaron al Aeropuerto Internacional Melchior Ndadaye en la tarde del martes 16 de junio de 2026, alrededor de las 14:00 horas.

Fueron recibidos calurosamente por familiares cercanos (el padre de Ramazani, sus tías y primos), así como por muchos seguidores del Intamba mu Rugamba (sobrenombre oficial de la selección nacional de fútbol de Burundi. El término proviene del idioma kirundi y se traduce literalmente como "Las Golondrinas en el Campo de Batalla") Y es que, la intención de Burundi es ficharlo para la Selección.

Este sábado 20 de junio de 2026, Largie, Diamant Ramazani (lateral derecho que ya ha sido seleccionado para la selección nacional de Burundi) y Liongola (uno de los mejores extremos burundeses que juega para le Louviere) jugará para el Equipo Nyange (Y55) contra el Equipo Saido (Lion 10) en un partido benéfico organizado para ayudar a personas necesitadas.