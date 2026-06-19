David Torres 19 JUN 2026 - 12:51h.

El club pagará en cómodos plazos el traspaso de uno de los jóvenes más prometedores de Japón

El día que el Valencia CF conoció y se enamoró de Ryonosuke Sato

Compartir







ValenciaEl Valencia CF tiene encarrilado el acuerdo para fichar a Ryonosuke Sato procedente del FC Tokyo. El deslumbrante y precoz atacante japonés de 19 años está a punto de sellar su contratación con el conjunto de Mestalla para dar el salto a Europa y seguir los pasos de otros japoneses que pasaron por el club y que triunfaron en LALIGA. El futbolista diestro, que puede jugar por banda izquierda y como mediapunta, que ha enamorado en Asia y está señalado como una de las principales joyas del país del sol naciente, se incorporará si nada se tuerce en pretemporada.

PUEDE INTERESARTE Grecia, la primera gran oportunidad para solucionar el problema Baptiste Santamaría

Las condiciones del acuerdo

Quedaban flecos por resolver y, según ha podido saber ElDesmarque, en el club no lo dan por cerrado hasta que se complete la documentación (siempre es especialmente complicada con países como Japón) y pase la correspondiente revisión médica. Sin embargo, según ha avanzado Salva Gomis en À Punt, lo mollar del acuerdo está cerrado y encarrilado. De esta forma, el Valencia CF pagará 4 millones de euros al FC Tokyo en cómodos plazos (hasta cinco años, según algunas fuentes consultadas) y el conjunto de origen del futbolista se quedará un porcentaje (entre un 10 y un 15% de una futura venta).

PUEDE INTERESARTE Cenk se plantea volver a casa

¿Quién es Ryonosuke Sato?

Ryunosuke Sato, es un joven futbolista japonés que juega principalmente como centrocampista ofensivo o extremo y que pertenece al FC Tokyo. Nacido el 16 de octubre de 2006, destaca por su técnica con el balón, su capacidad de conducción, su visión de juego y su aportación ofensiva tanto en goles como en asistencias. Debutó en el fútbol profesional con el FC Tokyo en la J1 League y ha ido sumando experiencia en el primer equipo, consolidándose progresivamente como una de las jóvenes promesas del fútbol japonés en el mediocampo ofensivo.

Fue MVP fue y máximo goleador de la Copa Asiática Sub-23 de la AFC 2026, ganador del premio al mejor jugador joven de la J.League 2025. Tras su debut con la selección nacional de Japón siendo el más joven en las eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial de la FIFA 26 con el combinado nacional, estuvo cedido un año antes de regresar al conjunto de la capital japonesa dónde se asentó y que ahora lo traspasa al Valencia, que lo vio en el Mundial sub 20.