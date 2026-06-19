David Torres 19 JUN 2026 - 07:31h.

Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

Baptiste Santamaría, radiografía de un fracaso: los dos puntos de inflexión que marcaron su temporada

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ValenciaBaptiste Santamaría saldrá este verano del Valencia CF. Su temporada ha sido la crónica de un fracaso. Sin minutos, sin confianza de Carlos Corberán, futbolísticamente meses siendo un bulto sospechoso y ahora es el momento de solventarlo. Señalado como uno de los futbolista con contrato condenados a formar parte de la operación salida, el galo sabe que no cuenta y Grecia puede ser la solución para su problema y para el marrón para el Valencia CF.

Así, en las últimas horas, el medio Novasports griego ha avanzado que el Paok está valorando la posibilidad de fichar al futbolista. El conjunto de Mestalla está deseando su salida y pondrá todas las facilidades si la operación cristaliza.

Baptiste Santamaría, radiografía de un fracaso con dos puntos de inflexión: Su "prime" en septiembre y desapareció

El Valencia CF fichó a Baptiste Santamaría el pasado verano por 2 millones de euros y, aunque las primeras semanas contó para LALIGA, una expulsión tonta en la Copa, dónde sí tenía margen para jugar, terminó por hundir su temporada. En 2026 lleva 82 minutos para un total de 743 en LALIGA con 1 gol y una asistencia. En Copa ha jugado 272 minutos dando una asistencia.

Baptiste Santamaría fue, más o menos contando al principio. El centrocampista alcanzó su "prime" el 20 de septiembre, cuando el Valencia CF se impuso por 2-0 al Athletic en Mestalla liderado por el centrocampista galo de 31 años, quien provocó la expulsión de Vivian, marcó el primer gol y asistió en el segundo a Hugo Duro ya en el tiempo añadido.

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Lo que parecía el despertar definitivo de Santamaría comenzó en el minuto 61 con la expulsión por roja directa de Dani Vivian por una falta sobre Santamaría cuando éste se quedaba solo cerca de la frontal. La acción la revisó el colegiado Miguel Ángel Ortiz en el VAR y corrigió su decisión tras haber mostrado amarilla en un primer momento. Tas un córner Santamaría, en el primer palo, batió a Unai Simón en el minuto 73 y en el 93 dejó sólo a Hugo Duro para que marcara el 2-0. Ahí se acabó Baptiste, que aunque jugó dos partidos más, desapareció del once titular y de las alineaciones hasta el momento.

Noviembre-diciembre y la Copa y la expulsión lo mató

Sin jugar, sin contar, con el equipo mal, Carlos Corberán lo dejó para la Copa y ahí tenía minutos, pero una mala decisión, una amarilla con el tiempo cumplido en Cartagena le condenó a perderse el siguiente partido de Copa, todavía en diciembre, y ya la cosa se torció. Volvería a jugar en la competición del KO contra el Burgos pero contra el Athletic, también en Copa, Carlos Corberán lo sentenció y lo dejó fuera de la convocatoria. No había querido irse en enero y lo pagó sin jugar.

Guido Rodríguez acabó por hundirlo y Dieng le cierra las puertas de la 2026-27

Y es que, en Copa ante el Athletic se quedó fuera de la lista porque entraba 'un tal Guido Rodríguez'. Y es que, para que nada faltara, el fichaje del argentino en enero le dejó ya hasta sin los minutos de la basura. Lleva 20 en tres meses desde que llegó el campeón del mundo y, si además, cuando se abre una ventana como las lesiones, tiene la desgracia de estar lesionado, no hay forma de salvar su temporada. En verano, como ya intentó el Valencia CF en invierno, saldrá. La apuesta por Guido y el fichaje de Dieng le cierra las puertas de la 2026-27. Grecia le espera, el Valencia CF reza para que salga.