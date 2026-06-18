David Torres 18 JUN 2026 - 08:58h.

El estadio debería estar listo para 2027; la zona comercial antes de 2029

Atitlan ya tiene las licencias para construir la zona comercial en el Nou Mestalla: Qué va a edificar y cuándo estará acabado

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ValenciaEl Ayuntamiento de Valencia ha concedido la licencia de ambiental y de obras para dos edificios, de 13 y 20 plantas, en el suelo terciario del Nou Mestalla que, en su momento, el Valencia vendió al fondo Atitlan, propiedad de Roberto Centeno (yerno de Juan Roig) y Aritza Rodero, que impulsa el proyecto, por valor de 35 millones de euros. El consistorio ha concedido licencia ambiental para un hotel de cuatro estrellas y 245 habitaciones en la torre de 20 plantas, que estará más cerca de la Avenida Corts Valencianes; y para un 'hotel apartamento' de dos estrellas, 650 'unidades' y 1.300 plazas en el bloque de trece pisos, que estará junto a la calle Nicasio Benlloch Igualmente se ha concedido licencia de oficinas para la primera planta de este segundo edificio, para la construcción de un centro comercial en planta baja, entreplanta y semisótano y para un aparcamiento subterráneo de dos pisos con 606 plazas para vehículos y 1.079 para bicicletas.

Las licencias se han concedido a la mercantil Espacios Deportivos Urbanos SL, creada para la ocasión, y que ha entregado el proyecto de diseño a AIC Equip, tal y como informó en su día ElDesmarque, y, tal y como ha avanzado El Confidencial, será la constructora valenciana Becsa la encargada de ejecutar un proyecto que estará acabado antes de 2029 y cuyo presupuesto aproximado superará los 60 millones de euros, y al cargo estará el arquitecto José María Tomás Llavador.

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Qué se construirá junto al Nou Mestalla: cómo son los edificios

La propuesta, desarrollada por AIC Equip SL y a la que ha tenido acceso este medio, plantea un edificio con dos alturas diferentes, más baja en la parte que recae a Benicalap y más alta en la zona de Corts Valencianes. El edificio parte de un zócalo común del que emergen dos bloques, uno de veinte plantas y otro de dieciséis. Este último, el que recae a Benicalap, reduce sus alturas de forma escalonada.

La separación mínima entre el edificio del estadio y las demás edificaciones en la parcela que alojen los usos compatibles con el deportivo será de 15 metros hasta una altura máxima de 6 metros. La edificabilidad en la parcela es mayor en la zona destinada a la titularidad privada, que ocupa unos setenta mil metros cuadrados.

Un complejo inmobiliario terciario: hotel, oficinas, zona comercial y parking

Según se puede leer en la resolución a la que ha tenido acceso ElDesmarque, el presente proyecto desarrolla un Complejo Inmobiliario Terciario de nueva planta que engloba las siguientes construcciones:

- Hotel, de cuatro estrellas, en la torre de 20 plantas más próxima a Avda. Cortes Valencianas con 482 plazas de alojamiento.

- Hotel Apartamento, de dos estrellas, en el bloque de 13 plantas más próximo a calle Nicasio Benlloch con 1300 plazas de alojamiento.

- Oficinas, en planta primera, del bloque más próximo a calle Nicasio Benlloch.

- Centro Comercial, en planta baja, entreplanta y semisótano, con frentes y accesos desde Avda. Cortes Valencianas, calle Bernardo España Edo y calle Nicasio Benlloch, así como desde el denominado nivel pódium del Estadio.

- Aparcamiento, en plantas de sótano: En el -1 (372 plazas, 72 de ellas accesibles, 1079 de bicicleta); en el -2 (234 plazas, 16 de ellas accesibles) y en el -3 Zona sin actividad, núcleos de escaleras y ascensores y montacargas de carga y descarga. con acceso rodado desde la calle Nicasio Benlloch para la dotación de plazas de aparcamiento requeridas por los usos anteriormente descritos. Todo ello se construirá en cuatro fases.

Quiénes son AIC Equip, diseñadora del proyecto, y BECSA, la constructora

AIC EQUIP es una empresa creada en España en 1.987 y que, desde su origen, presta servicios en los campos del Urbanismo (planificación territorial y diseño urbano), Arquitectura, Ingeniería y Gestión Inmobiliaria. " Desde que creamos esta organización, son muchas las tipologías de trabajo en las que hemos intervenido, como por ejemplo las relacionadas con el desarrollo estratégico territorial, el planeamiento, la vivienda, edificios de oficinas, universidades, hospitales, hoteles y la restauración de edificios históricos", aseguran en su web oficial donde recogen algunos de sus proyectos más emblemáticos

Por cercanía al Nou Mestalla destaca el hecho de que AIC Equip ya ha diseñado y construido el edificio de oficinas CV-15, dónde está la sede de Vodafone en Valencia.

Para la construcción, Atitlan confiará, según la mencionada fuente, en Becsa, empresa familiar dedicada a la construcción de Simetría Grupo, se fundó en Castellón de la Plana, de la familia Batalla. Con el paso de los años ha ido creciendo hasta convertirse en una de las constructoras más importantes de la Comunidad Valenciana en la actualidad. Hoy en día, contamos con una amplia presencia en el ámbito nacional. Becsa ha ejecutado multitud de proyectos de todo tipo, tanto para cliente público como privado. En el apartado de edificación destacan la ampliación del Hospital Clínico de Valencia; las obras de adecuación del Palau de la Música o el refuerzo de la fachada de uno de los hoteles de lujo que ya existen junto al nuevo estadio che.