David Torres 17 JUN 2026 - 12:54h.

Habrá un hotel, centro comercial y oficinas

Llegan las primeras butacas al Nou Mestalla poco antes que las licencias de la zona comercial: así son

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ValenciaLuz verde municipal a las licencias de la zona comercial anexa al Nou Mestalla, en las que Atitlan (tras pagar 35 millones de euros) construirá dos edificios singulares junto al nuevo estadio. Este paso administrativo es clave para que la obra del campo continúe con los plazos marcados en el cronograma pactado con el Ayuntamiento y se pueda inaugurar el campo en los tiempos previstos (julio de 2027).

Con las licencias para urbanizar y construir la zona comercial, vendida a Atitlan en 2024, concedidas, el terciario podrá estar a cota cero para cuando se quiera empezar a usar el Nou Mestalla (es decir que, aunque no estén construidas las oficinas o el hotel, la gente debe poder pasar por ahí para acceder al estadio)

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¿Qué se podrá construir en la zona comercial?

Según se puede leer en la resolución a la que ha tenido acceso ElDesmarque, el presente proyecto desarrolla un Complejo Inmobiliario Terciario de nueva planta que engloba las siguientes construcciones:

- Hotel, de cuatro estrellas, en la torre de 20 plantas más próxima a Avda. Cortes Valencianas con 482 plazas de alojamiento.

- Hotel Apartamento, de dos estrellas, en el bloque de 13 plantas más próximo a calle Nicasio Benlloch con 1300 plazas de alojamiento.

- Oficinas, en planta primera, del bloque más próximo a calle Nicasio Benlloch.

- Centro Comercial, en planta baja, entreplanta y semisótano, con frentes y accesos desde Avda. Cortes Valencianas, calle Bernardo España Edo y calle Nicasio Benlloch, así como desde el denominado nivel pódium del Estadio.

- Aparcamiento, en plantas de sótano: En el -1 (372 plazas, 72 de ellas accesibles, 1079 de bicicleta); en el -2 (234 plazas, 16 de ellas accesibles) y en el -3 Zona sin actividad, núcleos de escaleras y ascensores y montacargas de carga y descarga. con acceso rodado desde la calle Nicasio Benlloch para la dotación de plazas de aparcamiento requeridas por los usos anteriormente descritos

¿Cuándo se construirán los edificios?

El desarrollo de la obra se prevé en diferentes fases y la ejecución correspondiente a las obras debería estar finalizacda antes de un máximo de 24 meses.

La Fase I es hacer urbanizable la zona anexa al estadio comprende el espacio libre perimetral que rodea el estadio junto con las escaleras de conexión con los viales del entorno para garantizar la correcta evacuación del Estadio, de forma que estará finalizada para la puesta en funcionamiento del mismo y se generarán las servidumbres necesarias para su uso. Esta fase no tiene ningún otro uso o actividad asociada, es una obra de urbanización que completa el denominado nivel pódium del Estadio. Para ejecutar esta fase será necesario construir la cimentación y la estructura bajo rasante hasta alcanzar el nivel de la calle.

La FASE II comprende la ejecución de las obras para implantar las actividades de aparcamiento, centro comercial, y oficinas .

La FASE III comprende la ejecución de las obras necesarias para implantar la actividad de Hotel Apartamento hasta completar el volumen del BLOQUE. También engloba las zonas de acceso y servicios asociados de planta baja, entreplanta y sótanos.

Por último, la FASE IV comprende la ejecución de las obras necesarias para implantar la actividad de Hotel hasta completar el volumen de la TORRE. También engloba las zonas de acceso y servicios asociados de planta baja, entreplanta y sótanos.