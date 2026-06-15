David Torres 15 JUN 2026 - 09:19h.

El Valencia CF cumple los plazos previstos con el Ayuntamiento

Un tour virtual por el interior del Nou Mestalla: grada de animación, grada visitante y zonas comunes

Compartir







ValenciaEste domingo se superó un nuevo hito en la construcción del Nou Mestalla. El club y FCC, tras terminar el anillo de compresión, ha comenzado a elevar y tensar los cables que sostendrán la cubierta del estadio.

El Nou Mestalla ha entrado en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación de los 50 pilares de acero S355 y del anillo de compresión que sujetarán la gran cubierta de nuestra nueva casa. Por un lado, el medio centenar de pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, se ha construido bajo la dirección de FCC Construcción y se ha ido trayendo, desde el mes de diciembre, desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia). Por otro lado, en cuanto al anillo de compresión, se ha completado su instalación. Asimismo, se están desplegando los cables radiales que soportarán la propia cubierta y esta semana, como se ve en el vídeo superior, ha comenzado el izado y tensado de los cables que sostendrán la gran cubierta que tapará los más de 70.000 asientos del estadio.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF ultima la llegada de Ryunosuke Sato

¿Cómo será la cubierta?

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

PUEDE INTERESARTE Ryunosuke Sato y los japoneses que jugaron en el Valencia CF antes que él: la conexión con Kempes y Aimar

Además, la cubierta está diseñada para tamizar la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la misma se implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.

¿Cuándo estará lista?

Cabe recordar que el Valencia reinició el 10 de enero de 2025 las obras del Nou Mestalla tras un parón de casi dieciséis años y con un nuevo proyecto que incluye una cubierta para sus más de setenta mil asientos. Según la licencia de obras y el cronograma pactado con el Ayuntamiento, tiene que estar acabado en un máximo de 30 meses, es decir en julio de 2027.

El proceso de montaje pautado de la cubierta, pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down, etc. consumirá unos 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas 3 meses antes de la efectiva culminación de todas obras.

Después del inicio del montaje de la cubierta, se están acometiendo los trabajos de hormigón pendientes, escaleras exteriores y fachada, avanzando de manera coordinada, para no interferir con el montaje de la cubierta. Estos trabajos, los de fachada principalmente, se extenderán hasta prácticamente la fecha de finalización.