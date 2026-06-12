David Torres 12 JUN 2026 - 13:28h.

Dónde se sentará la afición visitante al Nou Mestalla y por dónde accederá

La grada visitante estará en el tercer anillo; la de animación a pie de campo

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ValenciaEl Nou Mestalla avanza por dentro, con las gestiones para obtener las licencias del terciario y el proyecto de traslado de los nuevos socios, así como por fuera, dónde se han instalado ya los 50 pilares y el anillo de compresión que sostendrá la cubierta del nuevo estadio. Todavía nadie ajeno a la obra lo ha visitado y, cuestiones como butacas y demás acondicionamiento general, vendrá más adelante. Las comparaciones con Mestalla son evidentes, pero son dos campos de dos épocas diferentes (Por ejemplo, ahora la legislación no permite hacer estadios con la verticalidad de las gradas de Mestalla).

En todo caso, las nuevas imágenes ayudan a hacerse una idea de la experiencia visual de los espectadores así como dónde se ubicará la grada visitante y también la grada de animación.

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La experiencia del Nou Mestalla por dentro

Ha sido Javier Caireta, un reconocido creador de contenido, artista 3D y editor de vídeo español conocido principalmente por realizar el seguimiento exhaustivo de las obras y actualidad del Estadio Santiago Bernabéu y otros campos a través de sus plataformas digitales. Nacido en Girona en 1995, ha logrado consolidarse como una de las figuras de referencia dentro del entorno digital y ahora ha puesto sus ojos en el Nou Mestalla.

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En su canal de Youtube ha publicado un tour virtual del nuevo estadio "Descubre el impresionante Nou Mestalla como nunca antes con esta espectacular experiencia 360 VR. En este recorrido virtual podrás explorar el futuro estadio del Valencia CF, observando cada detalle de sus gradas, zonas VIP, palcos, accesos y la increíble cubierta que convertirá al Nou Mestalla en uno de los estadios más modernos de Europa", describe el autor. En su opinión, "el Nou Mestalla representa uno de los proyectos deportivos más importantes de España y marcará una nueva era para el Valencia CF" y en el vídeo se puede recorrer virtualmente el estadio y descubrir cómo será su diseño interior, la distribución de las gradas, la experiencia para los aficionados y las innovaciones tecnológicas que incorporará.