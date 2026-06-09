David Torres 09 JUN 2026 - 15:01h.

El club ha ultimado la construcción del anillo superior que sostendrá la cubierta

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

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ValenciaSe acumulan los acontecimientos en el Valencia CF. Justo en el día en el que el club ha presentado su campaña de abonos, Kiat Lim, ha sacado pecho por un nuevo hito en el Nou Mestalla. Y es que, el nuevo estadio valencianista entró esta semana en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación de los 50 pilares de acero S355 y del anillo de compresión que sujetarán la gran cubierta de la nueva casa del Valencia CF. Por un lado, el anillo de compresión, se ha completado su instalación. Asimismo, se están desplegando los cables radiales que soportarán la propia cubierta. Lo celebró el club instalando una bandera de la entidad y otra de la Comunidad en la cima. Por otro lado, ya están erguidos el medio centenar de pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, bajo la dirección de FCC Construcción y que han ido llegando, desde el mes de diciembre, desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia).

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Kiat Lim saca pecho

En este escenario, el presidente Kiat Lim ha vuelto a reaparecer en redes sociales para sacar pecho por una de las obras que marcarán la historia del club, a pesar de sus más de quince años de retraso. Así, el presidente que lleva sin venir a la ciudad desde finales del año pasado para la Junta, ha utilizado sus redes sociales para sacar pecho por el último hito del Nou Mestalla. En concreto de Stadiumdb.com, una prestigiosa web de estadios internacional

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El presidente ha recordado el hito que se acaba de cumplir y que coincide con el cronograma pactado con el Ayuntamiento de Valencia y que señala que en abril de 2027 estará puesta la cubierta y en julio acabado.

50.000 abonados para el Nou Mestalla

Es la gran apuesta del club para el futuro. Así, mientras presenta la campaña de abonos para la última temporada en Mestalla, el club también trabaja pensando en su primera campaña en el nuevo estadio en la que aspira a tener 50.000 socios. A pesar de ener una capacidad de 70.074 espectadores, el Valencia CF se daría por satisfecho en su primer año en tener un incremento nada desdeñable de un 25% sobre la masa actual de abonados que es de 40.174.